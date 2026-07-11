Mauricio Macri anunció que la Fundación FIFA donará US$ 1 millón para Venezuela

Mauricio Macri informó que la entidad destinará un millón de dólares de su fondo humanitario para asistir a las comunidades afectadas por los terremotos del 24 de junio.
El ex presidente Mauricio Macri, actual titular de la Fundación FIFA, anunció que la entidad destinará un millón de dólares de su fondo humanitario para colaborar con las comunidades afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio y provocaron una de las mayores tragedias de la historia reciente del país.
A través de un mensaje publicado en la red social X, Macri expresó la solidaridad de la organización con el pueblo venezolano y confirmó que los recursos serán destinados a apoyar a las organizaciones que ya trabajan sobre el terreno brindando asistencia de emergencia.
"La Fundación FIFA acompaña al pueblo venezolano en uno de los momentos más difíciles de su historia. Vamos a destinar un millón de dólares de nuestro fondo humanitario para apoyar a las comunidades afectadas por los terremotos y colaborar con las organizaciones que ya están trabajando en el terreno", sostuvo.
El exmandatario también destacó el papel que puede desempeñar el deporte en situaciones de crisis. "Sé que el fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas, especialmente cuando más se necesita. Esa fuerza debe ponerse al servicio de quienes hoy atraviesan esta tragedia", afirmó.
Además, transmitió su acompañamiento a las familias de las víctimas en nombre propio y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.
El anuncio se conoció en una jornada marcada por un nuevo incremento en el número de víctimas. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que los equipos de rescate recuperaron otros 215 cuerpos entre los escombros, por lo que la cifra oficial de fallecidos ascendió a 4.333 como consecuencia del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5.
Según el balance difundido por las autoridades venezolanas, también se registran 16.740 heridos, de los cuales más del 90% ya recibió el alta médica. Además, 17.907 personas perdieron sus viviendas y 18.437 continúan alojadas en 94 campamentos temporales habilitados para asistir a los damnificados.
Las tareas de búsqueda y asistencia continúan con la participación de 31.837 efectivos militares y de seguridad, además de más de 30.000 voluntarios. En paralelo, el Servicio Sismológico venezolano informó que desde la catástrofe se contabilizaron 1.203 réplicas, lo que mantiene en alerta a las autoridades y dificulta las tareas de reconstrucción en las zonas más afectadas.
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