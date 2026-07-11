Mauricio Macri anunció que la Fundación FIFA donará US$ 1 millón para Venezuela

Además, transmitió su acompañamiento a las familias de las víctimas en nombre propio y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El anuncio se conoció en una jornada marcada por un nuevo incremento en el número de víctimas. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que los equipos de rescate recuperaron otros 215 cuerpos entre los escombros, por lo que la cifra oficial de fallecidos ascendió a 4.333 como consecuencia del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5.

Según el balance difundido por las autoridades venezolanas, también se registran 16.740 heridos, de los cuales más del 90% ya recibió el alta médica. Además, 17.907 personas perdieron sus viviendas y 18.437 continúan alojadas en 94 campamentos temporales habilitados para asistir a los damnificados.

Las tareas de búsqueda y asistencia continúan con la participación de 31.837 efectivos militares y de seguridad, además de más de 30.000 voluntarios. En paralelo, el Servicio Sismológico venezolano informó que desde la catástrofe se contabilizaron 1.203 réplicas, lo que mantiene en alerta a las autoridades y dificulta las tareas de reconstrucción en las zonas más afectadas.