Amenazas y ataques contra los empleados

La expansión de esta práctica fue confirmada por Claudia Revilla, directora general de ProDesarrollo, una red nacional de microfinanzas. "Esta táctica de intentar apoderarse de negocios es algo nuevo. Y ahora se está extendiendo", sostuvo.

De acuerdo con Revilla, las organizaciones buscan controlar los préstamos destinados a pequeños negocios en al menos tres estados y ampliar su influencia sobre las economías locales.

La investigación también registró episodios de violencia contra trabajadores del sector. En Acapulco, integrantes de un grupo criminal robaron la motocicleta de un empleado y posteriormente secuestraron a otros dos. Uno de ellos fue golpeado con un cable metálico y debió ser hospitalizado.

Como consecuencia de los ataques, la compañía cerró una sucursal y trasladó otra. Además, perdió alrededor de 500 clientes.

En Jalisco, seis empleados de otra entidad financiera fueron retenidos por una organización que exigió aproximadamente 27.000 dólares para liberarlos. Según un informe interno de seguridad consultado por el WSJ, los trabajadores finalmente recuperaron la libertad sin que la empresa tuviera que pagar el rescate.

La presión criminal también alcanzó a las empresas que se negaron a pagar extorsiones. En Cuautla, Morelos, una organización exigió unos 4.000 dólares por cada vehículo de una compañía financiera. Ante la negativa, la firma dejó de renovar préstamos en esa localidad y perdió cerca del 40% de su cartera en la sucursal.

La situación afecta especialmente a quienes dependen de estos créditos para sostener sus actividades comerciales. Un empleado del sector describió al diario estadounidense el cambio en las condiciones de financiación: "Están cobrando más".

Y agregó: "La gente los tomaba de todas formas. Era la única opción que tenía la gente en el pueblo".

El problema adquiere mayor dimensión por el alcance de las microfinanzas en México. Según los datos citados en la investigación, estas compañías conceden alrededor de 3.500 millones de dólares en préstamos a cerca de 11 millones de clientes.

Se trata, en su mayoría, de personas de bajos ingresos que recurren a pequeñas sumas de dinero para iniciar emprendimientos, comprar mercadería o mantener sus negocios en funcionamiento.