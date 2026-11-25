Las placas de Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe interactúan debajo y alrededor del territorio mexicano.

Jalisco encabezó los registros con nueve movimientos, seguido por Chiapas, con ocho, y Guerrero, con cinco. Oaxaca reportó cuatro eventos, mientras que también se detectaron sismos en Baja California, Baja California Sur, Veracruz y Chihuahua.

En Jalisco se destacó una secuencia de cuatro movimientos cerca de Casimiro Castillo, con magnitudes de entre 3.0 y 3.5. Uno de ellos ocurrió a las 00:02, a 15 kilómetros al sureste de esa localidad y a una profundidad de apenas dos kilómetros.

Por su parte, en Chiapas se registraron varios movimientos en el océano Pacífico. Entre ellos sobresalió uno de magnitud 4.0, localizado a 125 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, a las 01:01 y con una profundidad de 10 kilómetros.

Los movimientos se concentraron principalmente en Jalisco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, según el informe oficial.

El movimiento registrado en Veracruz fue uno de los principales eventos del informe. Según los datos preliminares, ocurrió a las 02:42:44 y tuvo su epicentro a 69 kilómetros al sur de Jáltipan de Morelos.

Su profundidad fue de 145,1 kilómetros, una característica que lo diferencia de otros movimientos detectados durante la misma jornada, algunos de ellos mucho más próximos a la superficie.

También se reportó un sismo de magnitud 3.9 al noreste de Santa Rosalía, en Chihuahua, con una profundidad de cinco kilómetros.

Por qué tiembla con frecuencia en México

México se encuentra en una región de importante actividad sísmica debido a la interacción de cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos.

El contacto y desplazamiento entre estas placas genera tensiones en la corteza terrestre que, al liberarse, producen movimientos sísmicos. Por esa razón, distintas regiones del territorio mexicano registran temblores de manera habitual.

La magnitud indica la energía liberada durante un sismo, mientras que la profundidad señala a cuántos kilómetros debajo de la superficie se originó. Ambos datos permiten caracterizar cada evento y evaluar sus posibles efectos.

Hasta el momento, el reporte citado no informa daños materiales ni personas afectadas por los movimientos registrados durante la madrugada.