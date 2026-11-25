México registró actividad sísmica en distintos puntos del territorio durante las primeras horas de este miércoles.
Las placas de Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe interactúan debajo y alrededor del territorio mexicano.
Los movimientos se concentraron principalmente en Jalisco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, según el informe oficial.
El Servicio Sismológico Nacional informó 33 movimientos telúricos entre las 00:02 y las 04:58. Los episodios se concentraron principalmente en el sur y la costa del Pacífico.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró 33 sismos en distintas regiones de México durante las primeras horas de este miércoles 25 de noviembre. El movimiento de mayor magnitud fue de 4.5 y tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a 344 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.
De acuerdo con el reporte matutino del organismo, los movimientos se produjeron entre las 00:02 y las 04:58 horas. La mayoría presentó magnitudes de entre 1.8 y 3.9, mientras que otros dos eventos alcanzaron valores de 4.1 y 4.0.
El segundo sismo de mayor magnitud ocurrió a las 02:42, a 69 kilómetros al sur de Jáltipan de Morelos, en Veracruz. El fenómeno alcanzó una magnitud de 4.1 y se originó a 145,1 kilómetros de profundidad.
La actividad sísmica se concentró principalmente en los estados del sur y en localidades cercanas a la costa del Pacífico mexicano.
Jalisco encabezó los registros con nueve movimientos, seguido por Chiapas, con ocho, y Guerrero, con cinco. Oaxaca reportó cuatro eventos, mientras que también se detectaron sismos en Baja California, Baja California Sur, Veracruz y Chihuahua.
En Jalisco se destacó una secuencia de cuatro movimientos cerca de Casimiro Castillo, con magnitudes de entre 3.0 y 3.5. Uno de ellos ocurrió a las 00:02, a 15 kilómetros al sureste de esa localidad y a una profundidad de apenas dos kilómetros.
Por su parte, en Chiapas se registraron varios movimientos en el océano Pacífico. Entre ellos sobresalió uno de magnitud 4.0, localizado a 125 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, a las 01:01 y con una profundidad de 10 kilómetros.
El movimiento registrado en Veracruz fue uno de los principales eventos del informe. Según los datos preliminares, ocurrió a las 02:42:44 y tuvo su epicentro a 69 kilómetros al sur de Jáltipan de Morelos.
Su profundidad fue de 145,1 kilómetros, una característica que lo diferencia de otros movimientos detectados durante la misma jornada, algunos de ellos mucho más próximos a la superficie.
También se reportó un sismo de magnitud 3.9 al noreste de Santa Rosalía, en Chihuahua, con una profundidad de cinco kilómetros.
México se encuentra en una región de importante actividad sísmica debido a la interacción de cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos.
El contacto y desplazamiento entre estas placas genera tensiones en la corteza terrestre que, al liberarse, producen movimientos sísmicos. Por esa razón, distintas regiones del territorio mexicano registran temblores de manera habitual.
La magnitud indica la energía liberada durante un sismo, mientras que la profundidad señala a cuántos kilómetros debajo de la superficie se originó. Ambos datos permiten caracterizar cada evento y evaluar sus posibles efectos.
Hasta el momento, el reporte citado no informa daños materiales ni personas afectadas por los movimientos registrados durante la madrugada.
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