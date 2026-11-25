Martha y William Clay Ford tuvieron cuatro hijos. Entre ellos se encuentra William Clay Ford Jr., quien actualmente ocupa la presidencia ejecutiva del consejo de administración de Ford Motor Company.

Su esposo estuvo al frente de los Detroit Lions durante 50 años, hasta su fallecimiento en 2014. Después de su muerte, Martha heredó la participación mayoritaria en la franquicia y tomó el mando de la organización, que continuó bajo el control de la familia. Permaneció en ese cargo hasta 2020, cuando transfirió la conducción a su hija Sheila Ford Hamp, actual propietaria principal y presidenta del club.

A pesar de mantener un perfil bajo y evitar las apariciones públicas, su peso en las decisiones deportivas y administrativas era importante. Una de sus intervenciones más significativas ocurrió en noviembre de 2015, durante una temporada adversa para el equipo, cuando decidió despedir al presidente de la franquicia y al gerente general para impulsar una renovación de la conducción.

Al comunicar la determinación, explicó a los seguidores que buscaba “identificar y contratar a los mejores dirigentes posibles para producir un equipo ganador de manera constante”. Los Lions consiguieron mejorar sus resultados en el tramo final de aquella temporada y, después de incorporar a Bob Quinn como nuevo gerente general, volvieron a clasificarse a los playoffs en 2016.

La etapa de Martha al frente de la franquicia estuvo marcada por resultados deportivos desparejos. Los Detroit Lions no consiguen un campeonato de la NFL desde 1957 y nunca llegaron a disputar el Super Bowl. Desde entonces, únicamente lograron ganar partidos de playoffs en 1992 y 2023.

Sin embargo, su relación con el equipo no terminó cuando dejó el control. Continuó acompañando a la organización y asistía habitualmente a los encuentros. Incluso durante sus últimos meses de vida, permaneció cerca de los Lions y estuvo en las tribunas durante una victoria frente a los Minnesota Vikings, a principios de noviembre.