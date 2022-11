México: tiene 84 años y se recibió de ingeniero

“La verdad me siento muy contento de haber terminado los estudios. Nunca es tarde para continuar en la vida. Los sueños se hacen realidad”, comentó Felipe a medios locales.

Durante los años de la carrera, Felipe estuvo rodeado de jóvenes a los que les llevaba 60 años. Sin embargo, la experiencia siempre fue positiva y no resultó una contra la diferencia de edad. "Al contrario, me ayudaron mucho. Pero mi superación fue lo que me motivó, fue el motor. Siempre tuve la claridad de que terminaría la carrera", contó.

Felipe piensa seguir estudiando: "No hay más que seguir con esfuerzo. Puede ser que siga estudiando porque, la verdad, está muy bueno”, expresó. "En realidad, sólo la muerte me va a detener".