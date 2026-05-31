La Selección de Sudáfrica demoró su viaje al Mundial por problemas con los visados

La situación generó preocupación en el entorno del equipo y también provocó una dura reacción del ministro de Deportes sudafricano, Gayton McKenzie, quien calificó el episodio como “vergonzoso”. Horas más tarde, sin embargo, llevó tranquilidad al confirmar que la delegación podría emprender viaje el lunes.

Según explicó el funcionario, todos los futbolistas ya recibieron la autorización necesaria para ingresar a Estados Unidos, uno de los países organizadores del Mundial. Los inconvenientes afectan principalmente a integrantes del cuerpo técnico y de apoyo.

“Lo que falta es el visado del entrenador asistente, el médico del equipo, el jefe de seguridad y un analista”, precisó McKenzie a través de sus redes sociales.

La Selección de Sudáfrica sigue entrenando

Mientras se resuelve la situación, Sudáfrica continuará con los entrenamientos en Johannesburgo. La federación local mantuvo reuniones de emergencia para acelerar los trámites y evitar que el retraso afecte la preparación del seleccionado.

El debut de Bafana Bafana será uno de los partidos más atractivos de la primera jornada, ya que enfrentará a México en el estadio principal de la capital mexicana. Posteriormente, el conjunto africano deberá medirse con República Checa y Corea del Sur en el Grupo A.

Aunque las autoridades deportivas confían en que el inconveniente quedará solucionado en las próximas horas, el episodio alteró los planes de una selección que aspira a ser una de las sorpresas del certamen y que ahora busca recuperar el tiempo perdido antes de su estreno mundialista.