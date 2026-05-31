La Selección de Sudáfrica demoró su viaje al Mundial por problemas con los visados

La Selección de Sudáfrica debió suspender su partida prevista hacia México debido a demoras en la emisión de visados para integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo.
La selección de Sudáfrica sufrió un inesperado contratiempo en la recta final de su preparación para el Mundial 2026. A tan solo once días del inicio del torneo, el equipo debió postergar su viaje hacia México debido a problemas con los visados de algunos integrantes de la delegación.
El conjunto africano, conocido popularmente como Bafana Bafana, tenía previsto partir este domingo rumbo a Ciudad de México para comenzar su adaptación de cara al partido inaugural de la Copa del Mundo, programado para el 11 de junio frente al seleccionado local.
Sin embargo, la Asociación Sudafricana de Fútbol (SAFA) informó que dificultades administrativas vinculadas a la documentación migratoria impidieron que el plantel y el cuerpo técnico pudieran trasladarse según el cronograma original.
“La selección nacional masculina absoluta de Sudáfrica ha enfrentado dificultades relacionadas con los visados de algunos jugadores y oficiales, y como resultado el grupo no pudo viajar a Norteamérica esta mañana como estaba previsto originalmente”, señaló la entidad mediante un comunicado oficial.
La situación generó preocupación en el entorno del equipo y también provocó una dura reacción del ministro de Deportes sudafricano, Gayton McKenzie, quien calificó el episodio como “vergonzoso”. Horas más tarde, sin embargo, llevó tranquilidad al confirmar que la delegación podría emprender viaje el lunes.
Según explicó el funcionario, todos los futbolistas ya recibieron la autorización necesaria para ingresar a Estados Unidos, uno de los países organizadores del Mundial. Los inconvenientes afectan principalmente a integrantes del cuerpo técnico y de apoyo.
“Lo que falta es el visado del entrenador asistente, el médico del equipo, el jefe de seguridad y un analista”, precisó McKenzie a través de sus redes sociales.
Mientras se resuelve la situación, Sudáfrica continuará con los entrenamientos en Johannesburgo. La federación local mantuvo reuniones de emergencia para acelerar los trámites y evitar que el retraso afecte la preparación del seleccionado.
El debut de Bafana Bafana será uno de los partidos más atractivos de la primera jornada, ya que enfrentará a México en el estadio principal de la capital mexicana. Posteriormente, el conjunto africano deberá medirse con República Checa y Corea del Sur en el Grupo A.
Aunque las autoridades deportivas confían en que el inconveniente quedará solucionado en las próximas horas, el episodio alteró los planes de una selección que aspira a ser una de las sorpresas del certamen y que ahora busca recuperar el tiempo perdido antes de su estreno mundialista.
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