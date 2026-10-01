La detención se produjo dos días después que los Estados Unidos le quitara la visa y lo acusara de estar vinculado al narcotrafico.
La Policía detuvo al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, que investiga al consultor político argentino Fernando Cerimedo por intento de femicidio y enriquecimiento ilícito. Ocurrió dos días después de que Estados Unidos le cancelara su visa por supuestos vínculos con el narcotráfico.
“Está confirmada la detención del fiscal” Mariaca, señaló una fuente del Ministerio de Gobierno (Interior). Junto a él fue arrestado Alberto Zeballos, fiscal de Santa Cruz, también sancionado por Washington, según informó la prensa local.
Ambos funcionarios judiciales habían sido incluidos esta semana en una lista del Departamento de Estado de norteamericano entre más de una veintena de funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia y Ecuador a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos.
Mariaca rechazó las acusaciones y vinculó la decisión de Washinton con las “implicaciones” que tuvieron dentro y fuera de Bolivia algunas investigaciones que lleva la Fiscalía, incluidos los casos penales contra Cerimedo, exasesor de Javier Milei y el presidente boliviano Rodrigo Paz.
Por su parte, el expresidente Evo Morales denunció un plan para liberar al asesor argentino. “Trump usa la suspensión de visas como instrumento para presionar políticamente. Quiere cuidarse y proteger a (el presidente Rodrigo) Paz liberando a Cerimedo, que está acusado por atentar contra la vida de su pareja y su hijo, sicariato, corrupción, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos”, escribió.
En otro tramo de su mensaje, afirmó: “Si no, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos refugia a alguien con sentencia por corrupción como Mauricio Urquidi, suegro de Rodrigo Paz, padre de su esposa, Maria Elena Urquidi? Lo que corresponde por dignidad de la patria, es que si alguien tiene denuncias o está implicado en narcotráfico o corrupción debe ser procesado en Bolivia, por soberanía jurídica".
Luego de la detención de Mariaca, la Fiscalía General señaló en un comunicado que asumirá el cargo de forma interina Luis Montaño Morales, “el fiscal superior con mayor antigüedad” dentro de la institución.
Mariaca había designado fiscal por el Congreso en octubre de 2024 y es este poder del Estado el que debe votar por una nueva autoridad.
Las autoridades bolivianas no informaron los motivos de la detención ni sobre qué orden de captura actuaron. Mariaca y Zeballos fueron detenidos en el aeropuerto de Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz, reportaron medios locales.
Según dijo el gobierno estadounidense, Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.
comentar