Por su parte, el expresidente Evo Morales denunció un plan para liberar al asesor argentino. “Trump usa la suspensión de visas como instrumento para presionar políticamente. Quiere cuidarse y proteger a (el presidente Rodrigo) Paz liberando a Cerimedo, que está acusado por atentar contra la vida de su pareja y su hijo, sicariato, corrupción, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos”, escribió.

@realDonaldTrump usa la suspensión de visas como instrumento para presionar políticamente. Quiere cuidarse y proteger a Paz liberando a Cerimedo, que está acusado por atentar contra la vida de su pareja y su hijo, sicariato, corrupción, narcotráfico, enriquecimiento ilícito,… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) September 30, 2026

En otro tramo de su mensaje, afirmó: “Si no, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos refugia a alguien con sentencia por corrupción como Mauricio Urquidi, suegro de Rodrigo Paz, padre de su esposa, Maria Elena Urquidi? Lo que corresponde por dignidad de la patria, es que si alguien tiene denuncias o está implicado en narcotráfico o corrupción debe ser procesado en Bolivia, por soberanía jurídica".

La causa

Luego de la detención de Mariaca, la Fiscalía General señaló en un comunicado que asumirá el cargo de forma interina Luis Montaño Morales, “el fiscal superior con mayor antigüedad” dentro de la institución.

Mariaca había designado fiscal por el Congreso en octubre de 2024 y es este poder del Estado el que debe votar por una nueva autoridad.

Las autoridades bolivianas no informaron los motivos de la detención ni sobre qué orden de captura actuaron. Mariaca y Zeballos fueron detenidos en el aeropuerto de Viru Viru, en la ciudad de Santa Cruz, reportaron medios locales.

Según dijo el gobierno estadounidense, Mariaca recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”.