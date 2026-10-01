El proyecto petrolero Sea Lion, a 220 kilómetros al norte de Malvinas.

En este marco, aseguró que "Argentina es un gran amigo" pero enfatizó que "obviamente existe una relación especial con el Reino Unido". Por su parte, sobre la posibilidad de brindar algún tipo de asistencia militar, insistió: "En términos de cualquier clase de apoyo más allá de eso, se lo dejaré a la Casa Blanca y al Presidente".

Las declaraciones de Waltz se producen después de que Trump generara incertidumbre sobre la posición de Estados Unidos respecto de la disputa de soberanía de las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido.

A fines de agosto, consultado sobre si podría modificar el posicionamiento de Estados Unidos en relación con las islas, Trump expresó que analizaba "cada posición".