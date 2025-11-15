Michelle Obama: "Estados Unidos no está listo para una mujer presidenta"

“Como vimos en la pasada elección, tristemente, no estamos listos. Así que no me miren para competir porque están mintiendo. No están listos para una mujer. No lo están. No me hagan perder el tiempo”, expresó ante la actriz Tracee Ellis Ross, quien moderó la conversación. Según Obama, todavía persisten resistencias profundas a la idea de una mujer como jefa de Estado. “Tristemente, hay un montón de hombres que no sienten que podrían ser liderados por una mujer, y lo vimos”, subrayó.

Obama señaló que la sociedad estadounidense “tiene mucho por crecer” y advirtió que incluso los avances logrados pueden retroceder. “Podemos ver cómo se progresa y cómo las cosas pueden arrebatarse cuando se trata de tomar nuestro poder como mujeres”, reflexionó.

AP25317054167474

La ex primera dama fue mencionada en varias encuestas como posible candidata demócrata en 2024, especialmente cuando Joe Biden evaluaba retirarse de la contienda. Sin embargo, tanto ella como Barack Obama respaldaron la nominación de Kamala Harris. Durante aquella campaña, Obama calificó a Donald Trump como un “riesgo”, especialmente para las mujeres, lo que desató una respuesta virulenta del entonces candidato republicano, que la llamó “asquerosa”.

Lejos de la política electoral, Obama aseguró en una entrevista reciente con la revista People que, casi una década después de dejar la Casa Blanca, atraviesa su “mejor momento”. También cuestionó el rol tradicional asignado a las primeras damas, al rechazar la idea de que deban encarnar un “arquetipo de esposa y feminidad”.

AP25308698473816

Con su nuevo libro y sus declaraciones, Michelle Obama reaviva el debate sobre la representación femenina en el poder y la persistente barrera cultural que, considera, aún impide que Estados Unidos elija a su primera presidenta.