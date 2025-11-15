Michelle Obama: "Estados Unidos no está listo para una mujer presidenta"

En la presentación de su nuevo libro, Michelle Obama aseguró que Estados Unidos “no está listo” para elegir a una mujer presidenta y reafirmó que no será candidata.
Michelle Obama volvió a descartar cualquier posibilidad de competir por la presidencia de Estados Unidos y fue categórica al afirmar que el país “no está listo” para ser gobernado por una mujer. La ex primera dama hizo estas declaraciones durante un evento en Nueva York para presentar The Look, su nuevo libro en el que recorre su evolución personal y estilística desde su irrupción en la vida pública.
“Como vimos en la pasada elección, tristemente, no estamos listos. Así que no me miren para competir porque están mintiendo. No están listos para una mujer. No lo están. No me hagan perder el tiempo”, expresó ante la actriz Tracee Ellis Ross, quien moderó la conversación. Según Obama, todavía persisten resistencias profundas a la idea de una mujer como jefa de Estado. “Tristemente, hay un montón de hombres que no sienten que podrían ser liderados por una mujer, y lo vimos”, subrayó.
Obama señaló que la sociedad estadounidense “tiene mucho por crecer” y advirtió que incluso los avances logrados pueden retroceder. “Podemos ver cómo se progresa y cómo las cosas pueden arrebatarse cuando se trata de tomar nuestro poder como mujeres”, reflexionó.
La ex primera dama fue mencionada en varias encuestas como posible candidata demócrata en 2024, especialmente cuando Joe Biden evaluaba retirarse de la contienda. Sin embargo, tanto ella como Barack Obama respaldaron la nominación de Kamala Harris. Durante aquella campaña, Obama calificó a Donald Trump como un “riesgo”, especialmente para las mujeres, lo que desató una respuesta virulenta del entonces candidato republicano, que la llamó “asquerosa”.
Lejos de la política electoral, Obama aseguró en una entrevista reciente con la revista People que, casi una década después de dejar la Casa Blanca, atraviesa su “mejor momento”. También cuestionó el rol tradicional asignado a las primeras damas, al rechazar la idea de que deban encarnar un “arquetipo de esposa y feminidad”.
Con su nuevo libro y sus declaraciones, Michelle Obama reaviva el debate sobre la representación femenina en el poder y la persistente barrera cultural que, considera, aún impide que Estados Unidos elija a su primera presidenta.
