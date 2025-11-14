China acelera su plan para producir humanoides a gran escala

En las últimas semanas, la empresa comunicó un nuevo contrato por 159 millones de yuanes (22 millones de dólares) con una firma de Zigong, provincia de Sichuan, que se suma al acuerdo de 250 millones de yuanes (35 millones de dólares) firmado en septiembre. Con esos pedidos, la compañía inició la fabricación en serie.

Embed - UBTECH Walker S2 - World’s First Mass Delivery of Humanoid Robots

Cambia sus propias baterías

El Walker S2, presentado en julio, incorpora un sistema que le permite cambiar sus baterías sin asistencia, lo que facilita ciclos de trabajo continuos. La empresa señaló que las primeras unidades se entregarán a mediados de noviembre, de acuerdo con información del South China Morning Post.

Según los datos difundidos por UBTech, la previsión para 2025 es entregar más de 500 robots, con una capacidad total anual de 1.000 unidades, un volumen que puede favorecer su adopción inicial en actividades fabriles.

6916682ee9ff712f7000d03b El Walker S2 se orienta a tareas industriales de operación continua.

El presidente de la compañía, Zhou Jian, explicó que los usos comenzarán en entornos industriales. El vicepresidente, Jiao Jichao, indicó durante el Foro Económico Internacional de Hongqiao que en dos a tres años podrían asumir tareas operativas más complejas. Estimó además que, en tres a cinco años, estos robots podrían participar en roles de servicio y que, en ocho a diez años, podrían incorporarse a hogares como asistentes.