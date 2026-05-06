Moscú pidió evacuar diplomáticos de Kiev ante posible escalada

Rusia pidió a países extranjeros retirar personal diplomático de Kiev ante la posibilidad de ataques y una eventual respuesta militar, en medio de nuevas tensiones con Ucrania.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia instó este miércoles a las representaciones extranjeras a tomar medidas de seguridad en Kiev, incluyendo la evacuación anticipada de su personal diplomático, ante un eventual ataque a esa ciudad, si Ucrania no respeta el "alto el fuego" dispuesto para los dias 8 y 9 de Mayo, cuando Moscú celebra "El día de la Victoria" en la Segunda Guerra Mundial
Según el comunicado difundido por la vocera María Zajárova, la advertencia se vincula a la posibilidad de “ataques terroristas” ucranianos contra Moscú y a una eventual respuesta militar durante esas jornadas festivas para los rusos.
En el mensaje oficial, la Cancillería sostuvo que las autoridades deben actuar con “máxima responsabilidad” frente al escenario planteado.
El pedido ruso incluyó la recomendación de retirar no solo a diplomáticos, sino también a ciudadanos extranjeros presentes en la capital ucraniana. Según el texto, se trataría de una medida preventiva ante un “carácter inevitable de un ataque de respuesta” en caso de que se concreten acciones contra territorio ruso.
Zajárova recordó declaraciones recientes del presidente ucraniano Vladímir Zelenski en una cumbre internacional, donde ,según Moscú, habría insinuado posibles acciones contra la celebración del Día de la Victoria en Rusia.
Desde la perspectiva rusa, esas expresiones fueron consideradas “agresivas”, mientras que se señaló que no habrían recibido reproches de representantes europeos presentes en el evento.
La vocera agregó que la advertencia militar rusa fue una “medida de respuesta” y no una iniciativa de escalada unilateral.
Según Moscú, en una de esas instancias Ucrania habría incumplido el cese del fuego mediante el uso de armamento de largo alcance.
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