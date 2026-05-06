images (37) El presidente ucraniano Vladímir Zelenski.

Zajárova recordó declaraciones recientes del presidente ucraniano Vladímir Zelenski en una cumbre internacional, donde ,según Moscú, habría insinuado posibles acciones contra la celebración del Día de la Victoria en Rusia.

Desde la perspectiva rusa, esas expresiones fueron consideradas “agresivas”, mientras que se señaló que no habrían recibido reproches de representantes europeos presentes en el evento.

La vocera agregó que la advertencia militar rusa fue una “medida de respuesta” y no una iniciativa de escalada unilateral.

images (36) Rusia, en varias ocasiones, ha impulsado treguas temporales con motivo de festividades como la Pascua ortodoxa, la Navidad o el Día de la Victoria.

Según Moscú, en una de esas instancias Ucrania habría incumplido el cese del fuego mediante el uso de armamento de largo alcance.