El Papa León XIV sobre los dichos de Trump: "Si alguien desea criticarme, que lo haga con la verdad"

El Papa León XIV respondió con firmeza a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y volvió a marcar diferencias entre el Vaticano y Washington.
El Sumo Pontífice, León XIV, nacido en territorio estadounidense, respaldó la histórica postura diplomática de la Iglesia y fue contundente: "Si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto".
"La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz", dijo a los periodistas a la salida de su residencia de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma.
La reacción papal, llegó después de que Donald Trump acusara al Obispo de Roma en una entrevista televisiva de "poner en peligro a muchos católicos" por su postura frente al programa nuclear iraní. Ante esas declaraciones, León XIV recordó que su posición mantiene coherencia con el mensaje que expresó al asumir en mayo de 2025 y reafirmó que la misión de la Iglesia es, primordialmente, "predicar el Evangelio y la paz".
Al ser consultado sobre el derecho a la legítima defensa, el Papa señaló que resulta complejo aplicar conceptos históricos a la realidad actual. "La legítima defensa ha sido tradicionalmente permitida por la Iglesia", reconoció el Pontífice, aunque remarcó que, desde la llegada de la era nuclear, "todo el concepto de guerra debe ser reevaluado bajo los términos actuales".
Para León XIV, el diálogo y la diplomacia deben imponerse ante cualquier posibilidad de un conflicto atómico.
La tensión entre ambas figuras se produce apenas 48 horas antes de un encuentro clave en el Vaticano, donde el Papa recibirá al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.