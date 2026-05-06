El Papa León XIV sobre los dichos de Trump: "Si alguien desea criticarme, que lo haga con la verdad"

2026_04_260406852-scaled Donald Trump lanzó una nueva advertencia contra Cuba.

Para León XIV, el diálogo y la diplomacia deben imponerse ante cualquier posibilidad de un conflicto atómico.

La tensión entre ambas figuras se produce apenas 48 horas antes de un encuentro clave en el Vaticano, donde el Papa recibirá al secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.