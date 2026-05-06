Hantavirus en el crucero: falló un avión sanitario que aterrizó en las Islas Canarias

Embed

Los tres pacientes con síntomas compatibles con hantavirus habían sido evacuados del crucero, que permaneció fondeado frente a Cabo Verde, en el Atlántico.

Por su parte, las autoridades sanitarias de Sudáfrica confirmaron que se identificó la cepa Andes, que puede transmitirse de persona a persona. En este contexto, luego de cuatro días, el crucero afectado por hantavirus abandonó la zona de fondeo frente a Cabo Verde.

El MV Hodius, que estaba inmovilizado frente al puerto de Praia desde el domingo, atracará “en un plazo de tres días” en el puerto de Granadilla, en la isla canaria de Tenerife, anunció la ministra española de Sanidad, Mónica García.

Según el portal Marine Traffic, el barco estaba “en curso de navegación” este miércoles por la tarde.

El buque, el MV Hondius, de bandera neerlandesa, zarpó desde Ushuaia el 1 de abril con 152 personas a bordo y tenía previsto un recorrido por la Antártida, las islas Malvinas y otros destinos del Atlántico sur. Sin embargo, el itinerario se alteró tras la aparición de cuadros compatibles con hantavirus durante la travesía.

Según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), los tres pacientes evacuados eran considerados casos sospechosos y fueron trasladados avión para su evaluación en centros médicos especializados.

Dos de ellos presentaban síntomas agudos al momento del operativo y el tercero había tenido contacto estrecho con uno de los pasajeros que murió a bordo el 2 de mayo.