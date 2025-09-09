Nepal: la Generación Z se levanta contra la corrupción y la censura digital

Sin embargo, la prohibición fue solo el detonante. La raíz del malestar está en la corrupción política, la falta de oportunidades laborales y la creciente desigualdad económica. Según datos oficiales, más del 22% de los jóvenes nepaleses están desempleados, y más del 20% de la población vive en situación de pobreza. Además, la clase política es percibida como ineficaz y ajena a las necesidades de la ciudadanía.

"Protestas de la Generación Z"

El movimiento, conocido como las "protestas de la Generación Z", ha sido liderado por estudiantes y jóvenes de entre 13 y 28 años. Sin una estructura formal, se organizaron principalmente a través de plataformas como TikTok y Viber, que no fueron bloqueadas por el Gobierno.

Las manifestaciones comenzaron de forma pacífica, pero se tornaron violentas cuando los jóvenes intentaron ingresar al edificio del Parlamento. La respuesta de las fuerzas de seguridad fue contundente: utilizaron cañones de agua, gases lacrimógenos, balas de goma e incluso munición real. El saldo hasta el momento es de al menos 19 muertos y más de 500 heridos.

Liberan redes sociales y renuncia el primer ministro

La presión social obligó al Gobierno a levantar la prohibición de las redes sociales este martes 9 de septiembre. Ese mismo día, el primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli presentó su renuncia, atribuyendo la violencia a "interferencias externas".

Sin embargo, analistas como Shashi Asthana, exjefe de la Infantería del Ejército indio, advierten que las causas son internas y estructurales: "La protesta tan grande es difícil creer que sea solo autóctona y que los problemas sean solo locales" informó Reuters.

Este levantamiento juvenil ha puesto en evidencia la creciente desconexión entre la clase política y las nuevas generaciones.

La caída del primer ministro Oli es solo el primer capítulo de una historia que podría reconfigurar el panorama político de Nepal.