Trump está en todos los detalles: reformó el histórico baño Lincoln de la Casa Blanca

"Renové el cuarto de baño Lincoln de la Casa Blanca", escribió el presidente de los Estados Unidos este viernes en su red, Truth Social, donde compartió fotografías del resultado.

image

Trump explicó que la última reestructuración a la que había sido sometido el baño fue en 1940 y que, desde entonces, conservaba un estilo "art déco", de azulejos verdes, que, a su juicio, era un desacierto histórico para la época del decimosexto presidente de los Estados Unidos.

"Lo hice en mármol estatuario pulido blanco y negro. Esto era muy apropiado para la época de Abraham Lincoln y, de hecho, ¡podría ser el mármol que había originalmente!", afirmó el mandatario estadounidense.

image

Un plan de reformas

Este nuevo proyecto se enmarca dentro de las otras reformas que fueron ordenadas por el mandatario republicano en la mansión presidencial.

En menos de un año, Trump ha pavimentado el rosedal que ordenó crear la exprimera dama Jackie Kennedy y hace unos días completó la demolición del ala este de la Casa Blanca para construir un gran salón de baile, una obra valorada en trescientos millones de dólares y que se edificará con aportes de donantes republicanos.

Los especialistas consideran que Trump está intentando imprimir a la Casa Blanca un estilo más similar al que prima en su residencia veraniega de Mar-a-Lago, en Palm Beach , en el estado de Florida.