Internacionales |

Trump está en todos los detalles: reformó el histórico baño Lincoln de la Casa Blanca

El lugar conservaba un estilo que, a juicio del mandatario, era un desacierto histórico para la época del decimosexto presidente de los Estados Unidos.

Hace solo unos meses, Donald Trump informó que sometería a una reforma el histórico baño privado del Dormitorio Lincoln, ubicado en la esquina sureste del segundo piso de la Casa Blanca.

"Renové el cuarto de baño Lincoln de la Casa Blanca", escribió el presidente de los Estados Unidos este viernes en su red, Truth Social, donde compartió fotografías del resultado.

image

Trump explicó que la última reestructuración a la que había sido sometido el baño fue en 1940 y que, desde entonces, conservaba un estilo "art déco", de azulejos verdes, que, a su juicio, era un desacierto histórico para la época del decimosexto presidente de los Estados Unidos.

ADEMÁS: Aseguran que Estados Unidos está listo para atacar Venezuela

"Lo hice en mármol estatuario pulido blanco y negro. Esto era muy apropiado para la época de Abraham Lincoln y, de hecho, ¡podría ser el mármol que había originalmente!", afirmó el mandatario estadounidense.

image

Un plan de reformas

Este nuevo proyecto se enmarca dentro de las otras reformas que fueron ordenadas por el mandatario republicano en la mansión presidencial.

En menos de un año, Trump ha pavimentado el rosedal que ordenó crear la exprimera dama Jackie Kennedy y hace unos días completó la demolición del ala este de la Casa Blanca para construir un gran salón de baile, una obra valorada en trescientos millones de dólares y que se edificará con aportes de donantes republicanos.

ADEMÁS: Reino Unido: el príncipe Andrés será despojado de su título y abandonará su residencia

Los especialistas consideran que Trump está intentando imprimir a la Casa Blanca un estilo más similar al que prima en su residencia veraniega de Mar-a-Lago, en Palm Beach , en el estado de Florida.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados