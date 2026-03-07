Netanyahu afirma que Israel y EE.UU. tienen el "control casi total" del espacio aéreo iraní

“Tenemos un plan sistemático para erradicar al régimen iraní y lograr muchos otros objetivos”, señaló el mandatario en un discurso televisado emitido al finalizar el sabbat.

Según Netanyahu, la ofensiva militar lanzada hace siete días ya está produciendo un cambio estratégico en la región. “Estamos cambiando el rostro de Oriente Medio. Hemos convertido a Israel en una potencia regional”, afirmó.

El conflicto comenzó luego de una serie de ataques coordinados entre Israel y Estados Unidos contra instalaciones militares iraníes, en una guerra que ambos gobiernos justifican por la necesidad de neutralizar el programa nuclear y el arsenal de misiles balísticos de la República Islámica.

Durante la primera jornada del conflicto se confirmó la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, lo que profundizó la escalada regional.

Agradecimiento a Trump

En su discurso, Netanyahu destacó la estrecha coordinación con Washington y agradeció públicamente el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump. Según el primer ministro israelí, el líder republicano le pidió durante una reunión realizada en diciembre pasado en Mar-a-Lago que impidiera “a cualquier precio” que Irán obtuviera armas nucleares.

En paralelo, el Ejército israelí anunció que ya comenzó una nueva fase de la ofensiva militar contra el régimen iraní, centrada en ampliar los ataques contra “sitios clave”.

El portavoz militar Effie Defrin detalló que durante el fin de semana las fuerzas israelíes bombardearon dos de las principales plantas de producción de misiles balísticos de Irán, ubicadas en Parchin y Shahrud.

Entre los objetivos alcanzados se incluyen fábricas de explosivos para ojivas, instalaciones destinadas a producir motores para misiles y un complejo utilizado para el desarrollo y ensamblaje de misiles de crucero avanzados.

Defrin aseguró que desde el inicio de la operación militar Israel realizó alrededor de 3.400 ataques en territorio iraní y logró inutilizar más de 150 sistemas de defensa aérea. En esas operaciones, la Fuerza Aérea israelí utilizó cerca de 7.500 municiones.

Mientras tanto, los bombardeos continúan en distintos puntos de la región. Durante la noche del sábado Israel volvió a atacar infraestructura iraní en Teherán, en medio de una jornada marcada por nuevas explosiones y operaciones militares.

La guerra en Líbano

El conflicto también se extendió al Líbano, donde el Ejército israelí mantiene ataques contra posiciones del grupo chií Hezbolá, aliado de Teherán. Según autoridades libanesas, al menos 41 personas murieron durante una incursión israelí en la localidad de Nabi Chit, en el valle de la Bekaa.

Netanyahu aprovechó su discurso para advertir al gobierno libanés que es responsable de desmantelar a Hezbollá “Si no lo hacen, la agresión de Hezbolá traerá consecuencias desastrosas para el Líbano”, sostuvo.

Desde el inicio de la guerra, Hezbolá se sumó a la escalada lanzando ataques contra el norte de Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní.

El saldo del conflicto ya es elevado. Según estimaciones oficiales, al menos 1.332 civiles iraníes murieron en los bombardeos, mientras que los ataques iraníes contra territorio israelí dejaron diez víctimas fatales.

En el Líbano, en tanto, el número de muertos supera los 200.

En medio de esta escalada, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que Estados Unidos continuará apoyando la ofensiva militar y prometió que Irán será “golpeado muy duro” si mantiene sus ataques en la región.

Mientras los combates se intensifican y los frentes de guerra se multiplican, la ofensiva militar parece entrar en una etapa aún más agresiva, con Israel decidido a ampliar sus operaciones para debilitar al régimen iraní y reducir su capacidad militar en toda la región.