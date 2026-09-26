Trump rechazó el plan de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz en siete días

La propuesta iraní había sido detallada el viernes en Nueva York por el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El funcionario explicó que Teherán estaba dispuesto a normalizar la navegación por Ormuz en un plazo máximo de siete días si Washington aceptaba una serie de condiciones.

La hoja de ruta contemplaba que Estados Unidos avanzara durante los primeros días con el levantamiento del bloqueo naval sobre los puertos iraníes, flexibilizara las sanciones que afectan las ventas de petróleo de Irán y aceptara un alto el fuego que alcanzara también a otros escenarios del conflicto regional, incluido el Líbano.

De cumplirse esos pasos, Irán procedería a reabrir el estrecho de Ormuz en el sexto día. Para la última jornada estaba previsto que representantes de Washington y Teherán retomaran formalmente las conversaciones destinadas a alcanzar un acuerdo definitivo, que tendría entre sus principales asuntos el programa nuclear iraní.

Araqchi había señalado que la propuesta fue trasladada a Estados Unidos mediante la intermediación de Qatar y sostuvo que su implementación dependía de la voluntad de Washington. “Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho puede reabrirse y el tránsito marítimo normal puede restablecerse dentro de siete días”, afirmó.

La iniciativa había abierto una nueva ventana diplomática después de meses de enfrentamientos y de las consecuencias económicas derivadas de las restricciones en Ormuz. El estrecho es una vía estratégica para el transporte mundial de petróleo y gas, por lo que las alteraciones de la navegación impactaron sobre los mercados energéticos internacionales.

El rechazo de Trump vuelve a dejar en suspenso una salida negociada inmediata. Teherán había planteado la reapertura de Ormuz como parte de un paquete más amplio para detener las hostilidades y recuperar las conversaciones nucleares. Washington, sin embargo, consideró insuficientes o inaceptables las condiciones propuestas.