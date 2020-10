Parte médico de Trump tras dar positivo de Covid-19

medicos-revelan-detalles-sobre-el-estado-de-salud-de-trump-tras-ser-hospitalizado-por-covid-19.mp4

Tras dar positivo de Covid-19 el jueves, el presidente Donald Trump fue hospitalizado durante la tarde de ayer en el hospital militar Walter Reed, situado en las afueras de Washington DC.

“La primera semana de covid, en particular los primeros 7 a 10 días, son los más importantes para determinar el probable curso de la enfermedad. Ahora mismo su equipo y yo estamos extremadamente contentos con el progreso del presidente", declaró el doctor Sean Conley, uno de los miembros del equipo médico de Donald Trump.

Además, Conley añadió que Trump no ha tenido fiebre en 24 horas y no está recibiendo oxígeno "ahora", pero no aclaró si lo necesitó en algún momento.

Sin embargo, hay fuentes cercanas que ofrecen un panorama más reservado. Uno de estos testimonios es el de Mark Meadows, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, que contradijo el mensaje de los médicos y explicó que los signos vitales del presidente en las últimas 24 horas fueron "muy preocupantes". Por eso, las próximas 48 serían "fundamentales".

"Todavía no estamos en un camino despejado hacia la recuperación total", concluyó.

Trump sigue twiteando

Mientras, el polémico Presidente utiliza sus redes para dar parte de sus avances. "Doctores, enfermeros y TODOS en el GRAN Centro Médico Walter Reed, y otros de instituciones igualmente increíbles que se han unido a ellos, son INCREÍBLES!!! Se han hecho tremendos avances en los últimos 6 meses en la lucha contra esta PLAGA. Con su ayuda, ¡me estoy sintiendo bien!", escribió en un tweet.

Desde la llegada del coronavirus a las más altas esferas de la política estadounidense, el futuro de las elecciones estadounidenses son más inciertas que nunca, pero mientras su mayor contrincante, Joe Biden, llamó a la unidad y explicó, mediante un tweet, que "Es hora de que nos veamos como conciudadanos, que no solo viven en estados rojos y estados azules, sino que viven y aman los Estados Unidos de América".