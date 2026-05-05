La OMS confirmó que el crucero afectado por hantavirus desembarcará en España

"El plan que se está preparando en estos momentos ya está en marcha. El plan actual es que el barco continúe su ruta hacia las Islas Canarias", indicó Van Kerkhove, tras señalar que, aparte de los citados, "no hay otros pacientes sintomáticos" a bordo.

"Así que, una vez que las dos personas enfermas a bordo sean evacuadas por motivos médicos, el barco podrá partir", aclaró.

Aunque "no se hable de ello, cada año hay miles de infecciones" por hantavirus en el mundo, recordó la experta, quien durante la pandemia de la covid-19 dirigió una célula técnica creada para afrontar esa emergencia global.

Insistió en que el reservorio del hantavirus son los roedores y que solo en casos de contacto "muy cercano" entre personas puede ocurrir una transmisión.

Desde el 1 de abril, cuando el barco zarpó con 147 pasajeros y tripulantes, "siete personas han enfermado, de las cuales tres han fallecido, una está en estado crítico y tres presentan síntomas leves", ha confirmado el organismo.

"Teniendo en cuenta la información actual, incluida la forma en que se propaga el hantavirus, la OMS evalúa el riesgo para la población global por este evento como bajo", ha señalado el organismo en un comunicado. "Estamos trabajando estrechamente con las autoridades sanitarias de los países involucrados y los operadores del barco para garantizar que los pasajeros y la tripulación reciban la información y el apoyo que necesitan", ha añadido.