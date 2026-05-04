Javier Milei viaja el martes a Estados Unidos por cuarta vez en el año

Partirá al mediodía, acompañado por su hermana Karina, el canciller Pablo Quirno para participar de un encuentro con empresarios
Por cuarta vez en lo que va del año, Javier Milei viajará este martes a Estados Unidos para concretar una serie de encuentros con empresarios dedicados a las finanzas y la tecnología, además de exponer en la Conferencia Anual del Instituto Milken.
La travesía del líder de La Libertad Avanza comenzará a las 13:00, cuando tomará el vuelo que lo llevará hasta Los Ángeles a donde iIrá acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford.
De acuerdo al cronograma de actividades difundido por la Casa Rosada, el mandatario llegará por la madrugada a Estados Unidos. El miércoles tiene prevista una reunión con el titular del Instituto, Michael Milken, a las 14:00 hora argentina. Luego, mantendrá un cónclave con un grupo reducido de ejecutivos.
En ese ámbito, se espera que brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en la Argentina. Y horas después, realizará una disertación en la 29° Conferencia Anual Instituto Milken, donde ya expuso durante los últimos dos años.
“La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”, destacaron desde la web de la entidad. Esta vez, el evento donde disertará Milei reunirá a "líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas”
La comitiva oficial partirá de regreso una vez finalizado el encuentro y tiene previsto arribar a a Buenos Aires el jueves a las 13:00
Desde su asunción en diciembre de 2023, Milei viajó 16 veces a Estados Unidos y sus desplazamientos abarcaron distintas ciudades. Entre ellas, Washington, Miami, Nueva York, Los ángeles, San Francisco, Austin, Sun Valley, Palm Beach y Doral.
Su última visita ocurrió en marzo pasado, cuando encabezó la Argentina Week en Nueva York. Aquel evento, organizado por el Ejecutivo junto a entidades financieras como JP Morgan y Bank of America, buscó acercar inversiones para el país. Y además, marcó el inicio de los escándalos que hoy involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
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