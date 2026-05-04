Javier Milei viaja el martes a Estados Unidos por cuarta vez en el año

En ese ámbito, se espera que brinde detalles sobre las reformas estructurales y las oportunidades de inversión en la Argentina. Y horas después, realizará una disertación en la 29° Conferencia Anual Instituto Milken, donde ya expuso durante los últimos dos años.

“La conferencia de 2026 se centra en transformar las recientes disrupciones e innovaciones en soluciones prácticas para un futuro más sostenible, equitativo y resiliente”, destacaron desde la web de la entidad. Esta vez, el evento donde disertará Milei reunirá a "líderes de los ámbitos de la salud, las finanzas, los negocios, la tecnología, la filantropía y las políticas públicas”

La comitiva oficial partirá de regreso una vez finalizado el encuentro y tiene previsto arribar a a Buenos Aires el jueves a las 13:00

Desde su asunción en diciembre de 2023, Milei viajó 16 veces a Estados Unidos y sus desplazamientos abarcaron distintas ciudades. Entre ellas, Washington, Miami, Nueva York, Los ángeles, San Francisco, Austin, Sun Valley, Palm Beach y Doral.

Su última visita ocurrió en marzo pasado, cuando encabezó la Argentina Week en Nueva York. Aquel evento, organizado por el Ejecutivo junto a entidades financieras como JP Morgan y Bank of America, buscó acercar inversiones para el país. Y además, marcó el inicio de los escándalos que hoy involucran al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.