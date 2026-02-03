Selección Argentina: Giovani Lo Celso se lesionó y peligra su presencia en la Finalissima ante España

El mediocampista del Betis sufrió una lesión muscular y tendría cerca de dos meses de recuperación, lo que lo dejaría fuera del duelo ante España.
El mediocampista Giovani Lo Celso sufrió una lesión muscular y encendió las alarmas en la Selección argentina. El futbolista fue desafectado por el Real Betis, que confirmó que padece una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho. En España estiman un tiempo de recuperación cercano a los dos meses, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Según informó el club andaluz, la lesión se produjo tras una acción fortuita en el partido ante PAOK, disputado el 22 de enero. En ese encuentro, Lo Celso apenas pudo permanecer cinco minutos en cancha antes de ser reemplazado.
Desde Betis aclararon que no hay una fecha precisa para su regreso y que la evolución marcará los plazos, aunque el panorama no resulta alentador.
Este escenario pone seriamente en duda su presencia en la Finalissima ante España, que la “Albiceleste” disputará el 27 de marzo en Qatar. El partido se jugará a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026 y será una prueba clave para el ciclo de Lionel Scaloni.
La posible ausencia de Lo Celso no es un dato menor. El ex Rosario Central fue una pieza importante a lo largo del proceso de Scaloni, aunque su recorrido en la Selección estuvo marcado por reiteradas lesiones.
De hecho, se perdió el Mundial de Qatar 2022 por un problema muscular, pero tuvo su revancha en la Copa América 2024, donde fue campeón, y volvió a ser citado con regularidad durante 2025, aunque sin continuidad plena.
Con Lo Celso en duda, el cuerpo técnico argentino deberá evaluar alternativas en el mediocampo, mientras aguarda por una eventual recuperación que le permita llegar a uno de los compromisos más esperados del calendario internacional.
comentar