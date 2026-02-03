Selección Argentina: Giovani Lo Celso se lesionó y peligra su presencia en la Finalissima ante España

Según informó el club andaluz, la lesión se produjo tras una acción fortuita en el partido ante PAOK, disputado el 22 de enero. En ese encuentro, Lo Celso apenas pudo permanecer cinco minutos en cancha antes de ser reemplazado.

Desde Betis aclararon que no hay una fecha precisa para su regreso y que la evolución marcará los plazos, aunque el panorama no resulta alentador.

Este escenario pone seriamente en duda su presencia en la Finalissima ante España, que la “Albiceleste” disputará el 27 de marzo en Qatar. El partido se jugará a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo 2026 y será una prueba clave para el ciclo de Lionel Scaloni.

La posible ausencia de Lo Celso no es un dato menor. El ex Rosario Central fue una pieza importante a lo largo del proceso de Scaloni, aunque su recorrido en la Selección estuvo marcado por reiteradas lesiones.

LoCelso-festejando.jpg Giovani Lo Celso ya se había perdido el Mundial de Qatar 2022 por una lesión muscular y su presencia en la Finalissima vuelve a estar en duda.

De hecho, se perdió el Mundial de Qatar 2022 por un problema muscular, pero tuvo su revancha en la Copa América 2024, donde fue campeón, y volvió a ser citado con regularidad durante 2025, aunque sin continuidad plena.

Con Lo Celso en duda, el cuerpo técnico argentino deberá evaluar alternativas en el mediocampo, mientras aguarda por una eventual recuperación que le permita llegar a uno de los compromisos más esperados del calendario internacional.