La gobernante remarcó que las autoridades no van "a permitir ni aceptar el bullying, la violencia, el acoso sexual" y pidió a los estudiantes que denuncien estos casos ante las autoridades educativas "porque inmediatamente ese individuo será puesto a disposición del Ministerio Público y la Policía Nacional"

"Tenemos que entender que hay límites, que hay derechos pero también obligaciones", acotó antes de confirmar que las normas incluyen que "los artículos electrónicos y celulares están prohibidos, salvo autorización del profesor".

A su turno, el ministro de Educación, José Antonio Chang, sostuvo que "dentro de la escuela no habrá nunca más chicos que estén agrediendo a otros" e informó que también se han tomado medidas "respecto a la presentación y disciplina dentro de la institución educativa"

"No se permitirán maquillajes, pintado de uñas, pelos excesivamente largos y pintados, que el uso de las faldas escolares tengan una medida adecuada", detalló.

El ministro precisó que estas últimas medidas regirán "para todas las instituciones públicas", mientras que las privadas podrán establecer sus normas internas de presentación.

Polémicas medidas en Perú.

Las medidas se anunciaron luego de que el pasado 15 de septiembre se generó una ola de indignación en el país tras la denuncia de la presunta violación de un estudiante de 16 años por sus compañeros cuando viajaban en un autobús escolar, tras lo cual un juzgado de Lima ordenó cuatro meses de internamiento preventivo para seis adolescentes.

Todos los implicados eran estudiantes del colegio Liceo Naval Almirante Guise, que era administrado por la Marina de Guerra, y fueron internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido popularmente como Maranguita, en el distrito de San Miguel.

El caso llevó a la denuncia de otros episodios de acoso y violencia en escuelas del país, así como de la supuesta incidencia de racismo y clasismo en un centro de estudios administrado por la Marina.

Tras eso, el Gobierno ordenó la reorganización del Liceo Naval y entregó su administración al Ministerio de Educación hasta el próximo año, una medida que Chang aseguró que está permitiendo recuperar "el orden y la disciplina" en ese centro de estudios.