Roberto Farías García, oriundo de Pergamino, murió tras caer de su moto durante una maniobra de un camión en República Dominicana. Su familia reclama justicia y prepara la repatriación de sus restos.
Un argentino de 30 años murió en un accidente de tránsito en Punta Cana, República Dominicana, luego de que un camión realizara una maniobra que lo obligó a frenar bruscamente mientras circulaba en moto. La víctima fue identificada como Roberto Farías García, oriundo de Pergamino, provincia de Buenos Aires, quien residía en el país caribeño junto a su pareja. Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades.
El accidente ocurrió el viernes por la tarde, en el Boulevard Turístico Frank Rainieri, cerca de la intersección con la calle Domingo Maíz, en la localidad de Verón. Según la reconstrucción preliminar difundida por medios dominicanos, el camión, que transportaba piedras de caliche, se cruzó en la trayectoria de la moto. Farías García frenó para evitar el impacto, perdió el control y cayó sobre el asfalto. Antes de poder levantarse, las ruedas traseras del vehículo pesado lo arrollaron y le provocaron la muerte en el lugar.
Tras el siniestro, intervinieron equipos de emergencia, agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) y un médico legista. Los restos del joven fueron trasladados para la realización de una autopsia, mientras su familia comenzó las gestiones para repatriar el cuerpo a la Argentina. Por el momento, las autoridades dominicanas no brindaron detalles concluyentes sobre las causas del accidente ni informaron una determinación definitiva sobre la responsabilidad del conductor del camión.
La pareja de la víctima expresó su dolor a través de las redes sociales y reclamó que el caso no quede impune. “Hoy me toca enfrentar una realidad que jamás imaginé vivir. El dolor es inmenso, pero encontrar el apoyo de tantas personas me da fuerzas para seguir adelante y pedir que se haga justicia por mi Robert, MI AMOR”, escribió en Facebook. También pidió que se esclarezca lo ocurrido y que la familia pueda conocer la verdad sobre la muerte del joven.
En paralelo, los familiares y allegados solicitaron la colaboración de posibles testigos que puedan aportar información para avanzar con la investigación judicial. En una publicación difundida en redes sociales, describieron a Farías García como una persona llena de sueños y amor por los suyos, y pidieron que cualquier dato relevante sea comunicado a la familia. Mientras continúa la investigación, sus seres queridos esperan respuestas y trabajan para trasladar sus restos a la Argentina.
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