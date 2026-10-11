El accidente ocurrió el viernes por la tarde, en el Boulevard Turístico Frank Rainieri, cerca de la intersección con la calle Domingo Maíz, en la localidad de Verón. Según la reconstrucción preliminar difundida por medios dominicanos, el camión, que transportaba piedras de caliche, se cruzó en la trayectoria de la moto. Farías García frenó para evitar el impacto, perdió el control y cayó sobre el asfalto. Antes de poder levantarse, las ruedas traseras del vehículo pesado lo arrollaron y le provocaron la muerte en el lugar.