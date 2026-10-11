Según el mandatario ucraniano, durante la jornada se registraron nuevas incursiones de drones rusos y bombardeos con bombas guiadas. Entre los objetivos alcanzados mencionó una central eléctrica en Járkov, mientras aseguró que durante la última semana se produjeron más de 200 ataques contra instalaciones de producción y distribución de energía y otros 16 contra infraestructura vinculada al gas y al petróleo.

"Ucrania quiere paz, la pregunta es si ocurre lo mismo con Rusia", expresó Zelenski, quien recordó que su Gobierno presentó anteriormente distintas propuestas para reducir las hostilidades, pero aseguró que todas fueron rechazadas por Putin.

El mandatario también confirmó que las Fuerzas Armadas ucranianas recibieron instrucciones relacionadas con la tregua y reclamó conocer los detalles de las conversaciones entre Washington y Moscú. "Esperamos que Putin cumpla con lo que el presidente Trump ha dicho", señaló.

Macron respaldó la tregua y cuestionó a Rusia

El presidente francés, Emmanuel Macron, se sumó a las repercusiones internacionales y manifestó su respaldo a la iniciativa estadounidense, aunque advirtió que la continuidad de los ataques rusos pone en duda su aplicación.

"Francia apoya sin reservas el llamamiento a una verdadera tregua energética, a la que Ucrania está dispuesta", afirmó el mandatario europeo a través de sus redes sociales.

Macron sostuvo que Moscú continúa rechazando en los hechos una suspensión de las hostilidades y denunció una intensificación de los bombardeos contra instalaciones ucranianas durante las últimas horas.

Además, ratificó el respaldo de Francia a Zelenski, en medio de las tensiones diplomáticas provocadas por las recientes declaraciones de Trump contra el presidente ucraniano.

La iniciativa estadounidense llega después de una semana marcada por el endurecimiento de las posiciones entre Washington y Kiev. El sábado, Trump cuestionó públicamente los ataques ucranianos contra refinerías rusas y llegó a sostener que había llegado el momento de que Ucrania tuviera un nuevo presidente.

La crisis del diésel, detrás de la presión de Washington

El trasfondo económico ocupa un lugar central en las gestiones de la Casa Blanca. Los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas contribuyeron a incrementar las tensiones sobre el mercado internacional del diésel, que ya enfrenta dificultades de abastecimiento como consecuencia de la guerra en Irán.

Rusia mantiene un peso significativo en las exportaciones mundiales de ese combustible, por lo que cualquier interrupción de su producción o distribución puede repercutir sobre los precios internacionales.

El encarecimiento de los hidrocarburos preocupa especialmente a Trump, cuando falta menos de un mes para las elecciones legislativas estadounidenses, en las que el Partido Republicano intentará conservar sus ajustadas mayorías en ambas cámaras del Congreso.

En ese contexto, Washington anunció una flexibilización temporal de las restricciones sobre las operaciones vinculadas con el diésel ruso, sancionado desde el inicio de la invasión a Ucrania en febrero de 2022. La decisión busca incrementar la oferta internacional y moderar los precios, aunque provocó críticas del Gobierno ucraniano.

"Le dijimos que puede hacer lo que quiera con Rusia, pero que no ataque las refinerías", aseguró Trump al referirse a sus conversaciones con Zelenski. También acusó a Kiev de generar un problema mundial que perjudica, entre otros sectores, a los agricultores y ganaderos estadounidenses.

Las diferencias quedaron expuestas durante las negociaciones celebradas el viernes en Miami entre representantes de ambos países. Según versiones difundidas sobre el encuentro, los enviados estadounidenses presionaron a la delegación ucraniana para que suspendiera los ataques contra instalaciones petroleras rusas.

Las conversaciones terminaron en un clima de tensión después de conocerse el entendimiento entre Washington y Moscú para facilitar las exportaciones de combustible ruso.

De esta manera, el anuncio de Trump abre una nueva posibilidad de reducir las hostilidades, aunque todavía quedan interrogantes sobre sus condiciones y mecanismos de supervisión.

La principal incógnita es si Rusia y Ucrania cumplirán efectivamente con la suspensión de los ataques energéticos, después de meses de ofensivas cruzadas que afectaron instalaciones estratégicas y profundizaron las consecuencias económicas de la guerra.