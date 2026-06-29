Perú: confirman la victoria de Keiko Fujimori y será la próxima presidenta

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta presidencial se realizará, como máximo, el 3 de julio, indicó el diario La República.

Hija mayor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y Susana Higuchi, ambos descendientes de inmigrantes japoneses, Keiko Fujimori ocupó el cargo de primera dama del Perú entre 1994 y 2000, tras la destitución de su madre.