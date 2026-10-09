Hitler Mussolini Simeón Flores obtuvo el 34,5 % de los votos en el distrito de Queropalca, Huánuco. Compitió por el partido Ahora Nación y se impuso en una elección ajustada. El padre lo condenó al bautizarlo, habrá que ver que hace él con eso...

Un candidato cuyo nombre remite a dos de las figuras más emblemáticas del fascismo se perfila como ganador de una alcaldía en Perú. Se trata de Hitler Mussolini Simeón Flores, postulante del partido Ahora Nación, quien consiguió 229 votos, equivalentes al 34,5 %, en el distrito de Queropalca, ubicado en el departamento de Huánuco.