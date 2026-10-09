Hitler Mussolini Simeón Flores obtuvo el 34,5 % de los votos en el distrito de Queropalca, Huánuco. Compitió por el partido Ahora Nación y se impuso en una elección ajustada. El padre lo condenó al bautizarlo, habrá que ver que hace él con eso...

Un candidato cuyo nombre remite a dos de las figuras más emblemáticas del fascismo se perfila como ganador de una alcaldía en Perú. Se trata de Hitler Mussolini Simeón Flores, postulante del partido Ahora Nación, quien consiguió 229 votos, equivalentes al 34,5 %, en el distrito de Queropalca, ubicado en el departamento de Huánuco.

El nombre del candidato generó repercusiones por su coincidencia con los de Adolf Hitler, máximo referente de la Alemania nazi, y Benito Mussolini, dictador italiano y fundador del fascismo.

La elección tuvo una competencia ajustada. Renovación Popular Perú se ubicó en el segundo puesto con 204 sufragios (30,8 %), mientras que el Partido País para Todos quedó tercero con 187 votos (28,2 %). Entre el candidato más votado y el que terminó en tercer lugar hubo una diferencia de apenas 42 sufragios.

Entre sus principales propuestas figuran la promoción de la justicia social, la descentralización del Estado, el desarrollo sostenible y el reconocimiento de la diversidad pluricultural del país.

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