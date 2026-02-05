Cuánto cuestan las entradas para el Carnaval Gualeguaychú 2026

El Carnaval de Gualeguaychú 2026 actualizó sus precios: residentes pagarán desde $20.000 y el público general abonará hasta $40.000 en febrero.
La organización del Carnaval del País anunció el nuevo esquema de precios que regirá durante febrero para las entradas del Carnaval 2026 de Gualeguaychú, con valores diferenciados para residentes y no residentes.
Según informaron, los habitantes del departamento Gualeguaychú podrán acceder a entradas desde $20.000 para la mayoría de las noches. No obstante, durante el feriado de Carnaval, correspondiente al sábado y domingo, el valor se incrementará a $30.000.
Para acceder a este beneficio, los residentes deberán comprar los tickets de manera presencial en las boleterías del Corsódromo y presentar el Documento Nacional de Identidad que acredite domicilio en la ciudad o el departamento.
En tanto, el público general y los turistas deberán abonar $35.000 por entrada. La excepción será el fin de semana largo del 14, 15 y 16 de febrero, cuando el precio ascenderá a $40.000.
La venta presencial para residentes se realizará los viernes a partir de las 17:00 y los sábados desde las 10:00. Además, durante el fin de semana de Carnaval, la boletería funcionará en horario corrido desde las 9 de la mañana hasta el cierre.
