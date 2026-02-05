Cuánto cuestan las entradas para el Carnaval Gualeguaychú 2026

Según informaron, los habitantes del departamento Gualeguaychú podrán acceder a entradas desde $20.000 para la mayoría de las noches. No obstante, durante el feriado de Carnaval, correspondiente al sábado y domingo, el valor se incrementará a $30.000.

Para acceder a este beneficio, los residentes deberán comprar los tickets de manera presencial en las boleterías del Corsódromo y presentar el Documento Nacional de Identidad que acredite domicilio en la ciudad o el departamento.

La edición 2023 del Carnaval de Gualeguaychú comenzó el 7 de enero y se extenderá hasta el 25 de febrero.

En tanto, el público general y los turistas deberán abonar $35.000 por entrada. La excepción será el fin de semana largo del 14, 15 y 16 de febrero, cuando el precio ascenderá a $40.000.

La venta presencial para residentes se realizará los viernes a partir de las 17:00 y los sábados desde las 10:00. Además, durante el fin de semana de Carnaval, la boletería funcionará en horario corrido desde las 9 de la mañana hasta el cierre.