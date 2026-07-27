Por los incendios forestales en España, ya hay más de 100.000 evacuados

Peñalvo señaló también que este giro del viento permitirá "controlar ese sector" y facilitará las labores en la zona de Casillas, impidiendo que el fuego pueda entrar en el municipio.

Pedro Sánchez: "Son horas difíciles y complejas"

El presidente español advirtió este lunes que se prevén "horas difíciles y complejas" ante el aumento de las temperaturas con la nueva ola de calor. Además, pidió "compresión y precaución" a los ciudadanos de cara al riesgo de incendios que asola el país.

Sánchez indicó que más de 17.000 hectáreas se vieron calcinadas en lo que va de este año, a raíz de una decena de grandes incendios en España, lo que significa multiplicar por seis los registros del año pasado por estas fechas. Frente a ese escenario, pidió "extremar la prevención" ante el aumento de las temperaturas de los próximos días previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En su mensaje, Sánchez sugirió estar prevenidos para la "emergencia climática" que "está superando todos los niveles" e insistió en el acuerdo político y social para un pacto de Estado que va a materializar medidas entre todas las administraciones públicas