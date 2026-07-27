Por los incendios forestales en España, ya hay más de 100.000 evacuados

El fuego arrasó decenas de miles de hectáreas en la Comunidad de Madrid, Ávila, Vall d'Uixó y Toledo. También provocó el corte de unas 50 rutas. Qué dijo el presidente Pedro Sánchez.
Más de 100.000 personas debieron ser evacuadas por los incendios forestales en España que asolan la Comunidad de Madrid, Ávila, Vall d'Uixó (Castellón) y Toledo, cuatro de los fuegos activos que más preocupan a las autoridades durante este lunes y arrasaron decenas de miles de hectáreas, además de provocar el corte de unas 50 rutas.
En el caso del incendio declarado el sábado en el Vall d'Uixó, provocó la evacuación de más de 16.000 habitantes de poblaciones del entorno de la Serra d'Espadà. Este foco sigue activo, tras arrasar cerca de 7.200 hectáreas y alcanzar un perímetro de unos 67 kilómetros.
En el operativo, la Generalitat valenciana mantiene este lunes desplegadas 21 unidades de Bomberos Forestales, procedentes de las tres provincias de la Comunidad Valenciana: 12 de Castellón, cinco de Valencia y cuatro de Alicante. El dispositivo incluye 17 unidades terrestres y cuatro helitransportadas, además del resto de medios de extinción.
Por su parte, director técnico del incendio de Burgohondo (Ávila), Alejandro Peñalvo, explicó luego de los trabajos realizados durante la noche que la meteorología prevé un "cambio de vientos hacia el sur" que resultará "favorable", al evitar que el perímetro de las llamas continúe expandiéndose hacia esa dirección y la carretera G501.
Peñalvo señaló también que este giro del viento permitirá "controlar ese sector" y facilitará las labores en la zona de Casillas, impidiendo que el fuego pueda entrar en el municipio.
El presidente español advirtió este lunes que se prevén "horas difíciles y complejas" ante el aumento de las temperaturas con la nueva ola de calor. Además, pidió "compresión y precaución" a los ciudadanos de cara al riesgo de incendios que asola el país.
Sánchez indicó que más de 17.000 hectáreas se vieron calcinadas en lo que va de este año, a raíz de una decena de grandes incendios en España, lo que significa multiplicar por seis los registros del año pasado por estas fechas. Frente a ese escenario, pidió "extremar la prevención" ante el aumento de las temperaturas de los próximos días previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
En su mensaje, Sánchez sugirió estar prevenidos para la "emergencia climática" que "está superando todos los niveles" e insistió en el acuerdo político y social para un pacto de Estado que va a materializar medidas entre todas las administraciones públicas
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