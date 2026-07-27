Sheinbaum rechazó las acusaciones de Milei sobre una supuesta campaña contra Argentina

La presidenta de México negó que su Gobierno haya financiado acciones contra Argentina, luego de que Javier Milei involucrara también a Brasil y al Partido Demócrata de Estados Unidos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este lunes las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, quien aseguró que los gobiernos de México y Brasil participaron en una supuesta campaña contra Argentina, al afirmar que esas acusaciones son falsas y que su administración no interviene en asuntos internos de otros países.
"Es falso, no hay ninguna campaña contra ningún país del mundo, ni contra ningún Gobierno", aseguró Sheinbaum durante una conferencia de prensa al ser consultada por las declaraciones del mandatario argentino.
La presidenta agregó que, desde su perspectiva, es el Gobierno mexicano el que enfrenta cuestionamientos desde distintos sectores, aunque remarcó que su postura es no involucrarse en la política de otros Estados. "Aquí sí hay una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro Gobierno, pero nosotros no acostumbramos meternos con otros países. De nuevo: autodeterminación de los pueblos. Pedimos respeto", expresó.
La polémica se produjo luego de que Milei afirmara, sin presentar pruebas, que los gobiernos de Brasil y México, junto con el Partido Demócrata de Estados Unidos, financiaron una campaña contra Argentina en redes sociales.
Según el mandatario, parte de esas acciones ocurrieron después de la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026.
"¿Quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil. El 25 % de los recursos salió del Gobierno de Brasil", sostuvo el presidente argentino. También aseguró que México y el Partido Demócrata estadounidense participaron del supuesto financiamiento, aunque no presentó evidencia que respaldara esas afirmaciones.
Las declaraciones de Milei se producen en medio de un creciente conflicto diplomático con Brasil. Durante el fin de semana, el presidente argentino participó de un acto político en San Pablo en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, donde lanzó críticas al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
comentar