Sheinbaum rechazó las acusaciones de Milei sobre una supuesta campaña contra Argentina

Según el mandatario, parte de esas acciones ocurrieron después de la derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

#LoÚltimo Sin pruebas, acusa #Milei a #México y #Brasil de financiar presunta "campaña antiargentina"



El presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró durante una entrevista para el medio Radio Mitre que el gobierno de Brasil, México y el Partido Demócrata de los… pic.twitter.com/kXoVHj9PuD — xevt - xhvt (@xevtfm) July 26, 2026

"¿Quién puso más plata en esta campaña antiargentina? El Gobierno de Brasil. El 25 % de los recursos salió del Gobierno de Brasil", sostuvo el presidente argentino. También aseguró que México y el Partido Demócrata estadounidense participaron del supuesto financiamiento, aunque no presentó evidencia que respaldara esas afirmaciones.

Las declaraciones de Milei se producen en medio de un creciente conflicto diplomático con Brasil. Durante el fin de semana, el presidente argentino participó de un acto político en San Pablo en apoyo a la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, donde lanzó críticas al mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.