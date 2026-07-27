Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca con Irán en el centro de la agenda

El presidente de Estados Unidos analizará con el primer ministro israelí la situación en Medio Oriente mientras mantiene abierta la vía diplomática con Teherán.
Donald Trump recibirá este martes en la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en un encuentro que estará marcado por la situación en Medio Oriente y el futuro de la relación de sus naciones con Irán. La reunión será la primera entre ambos desde el inicio de la reciente escalada militar contra el Gobierno persa y se producirá mientras Washington mantiene abiertas las negociaciones con Teherán, aunque sin descartar una nueva ofensiva si fracasa la vía diplomática.
En la previa del encuentro, Trump advirtió que Estados Unidos volverá a una "acción militar contundente" si las conversaciones con el régimen iraní no avanzan. "Estamos manteniendo conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a una acción militar contundente", afirmó el mandatario en declaraciones a Axios. Al ser consultado sobre cuánto tiempo esperará una respuesta, fue tajante: "No mucho tiempo. O avanza rápido o no se hace en absoluto".
Netanyahu, por su parte, anticipó que Irán será el principal tema de la reunión y aseguró que el objetivo de su visita es reforzar la posición de Israel frente al conflicto regional. "Nuestra meta es clara: preservar la seguridad de Israel, fortalecer su poderío y ampliar el círculo de paz a nuestro alrededor. Salgo a esta misión con un compromiso profundo de garantizar la seguridad, el poderío y el futuro del Estado de Israel", sostuvo antes de partir hacia Washington.
El encuentro se desarrollará en un contexto de tensiones entre ambos gobiernos. En los últimos meses salieron a la luz diferencias sobre la estrategia frente a Irán e incluso Trump confirmó que, durante una conversación telefónica en junio, calificó a Netanyahu como "un tipo muy difícil" y reconoció haberlo tratado de "loco". Pese a esos cruces, ambos líderes volverán a compartir una agenda centrada en la seguridad regional y el futuro de las negociaciones.
La visita también llega después de que Estados Unidos suspendiera la campaña de bombardeos contra Irán tras 13 días de ataques. Trump explicó que aceptó pausar las operaciones a pedido de los países mediadores y aseguró que cree posible alcanzar un acuerdo con Teherán. "La única razón por la que quieren reunirse es porque los hemos estado golpeando con mucha fuerza. Ya veremos qué pasa. Creo que hay buenas posibilidades de que ocurra algo", afirmó el presidente ante periodistas.
Además del encuentro con Netanyahu, Trump recibirá este martes en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, para analizar la evolución de la guerra con Rusia. La visita del primer ministro israelí también incluirá su participación en los actos de despedida del senador republicano Lindsey Graham, a quien definió como "uno de los más grandes amigos de Israel de todos los tiempos".
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