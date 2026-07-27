Trump recibe a Netanyahu en la Casa Blanca con Irán en el centro de la agenda

Los líderes volverán a compartir agenda tras algunos antecedentes tensos.

La visita también llega después de que Estados Unidos suspendiera la campaña de bombardeos contra Irán tras 13 días de ataques. Trump explicó que aceptó pausar las operaciones a pedido de los países mediadores y aseguró que cree posible alcanzar un acuerdo con Teherán. "La única razón por la que quieren reunirse es porque los hemos estado golpeando con mucha fuerza. Ya veremos qué pasa. Creo que hay buenas posibilidades de que ocurra algo", afirmó el presidente ante periodistas.

Además del encuentro con Netanyahu, Trump recibirá este martes en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, para analizar la evolución de la guerra con Rusia. La visita del primer ministro israelí también incluirá su participación en los actos de despedida del senador republicano Lindsey Graham, a quien definió como "uno de los más grandes amigos de Israel de todos los tiempos".