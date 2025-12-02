Trump envía a su delegado y se activa una nueva ronda de diálogo con Putin

El viaje se da tras una serie de conversaciones previas entre Washington y Kiev, iniciadas en la ciudad de Ginebra el 23 de noviembre. Allí, la Casa Blanca presentó un borrador de 28 puntos que luego fue ajustado a 19, según trascendidos de distintos medios, para incorporar reclamos de Ucrania vinculados a Donbass y a su intención de acercarse a la OTAN. El intercambio siguió el domingo en Florida, donde se revisaron aspectos técnicos del documento.

2b275d60-cc77-11f0-93ea-199ffe9fe785.jpg Washington y Moscú vuelven a medir sus posiciones.

Con ese marco, Witkoff viajó a Moscú junto a Jared Kushner, con el objetivo de acercar posiciones con la administración de Vladímir Putin. El momento es sensible para el gobierno ucraniano, atravesado por denuncias de corrupción que involucraron al entorno de Vladímir Zelenski y derivaron en la salida de Andréi Yermak, uno de los negociadores principales del país.

En paralelo, el frente militar muestra un escenario cambiante. El Kremlin informó que en una reunión realizada el 30 de noviembre, Putin destacó que las fuerzas rusas mantienen la iniciativa y mencionó la toma de Krasnoarmeisk, llamada Pokrovsk en Ucrania, en la República Popular de Donetsk, señalando su importancia estratégica para los próximos movimientos.

El desafío ahora será ver si esta combinación de negociaciones políticas y avances militares permite abrir un espacio real para el plan de paz que impulsa Estados Unidos.