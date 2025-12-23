Qué dice la carta de Jeffrey Epstein al pedófilo Larry Nassar escrita días antes de morir

"Querido L.N. Como ya sabrás, he tomado la 'ruta corta' a casa", escribió Epstein en su carta para el ex médico del equipo de gimnasia de los Estados Unidos, Larry Nassar, quien en 2018 fue condenado a penas de entre 40 y 175 años de cárcel por abusar sexualmente de centenares de niñas y adolescentes y por posesión de pornografía infantil.

La carta con palabras premonitorias del próximo suicidio lleva el matasellos del 13 de agosto de 2019, tres días después de que el financiero fuera hallado muerto en su celda del penal de Manhattan, puntualiza New York Post.

"¡Buena suerte! Compartíamos una cosa... nuestro amor y cariño por las señoritas jóvenes y la esperanza de que alcanzaran todo su potencial", continuó Epstein.

Además de desnudar su falta de remordimiento por delitos sexuales contra menores de edad y exponer su sentimiento de camaradería hacia otro depredador sexual, la carta también hace una mención indirecta a Donald Trump, quien era presidente en aquel entonces.

"Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y núbiles. Cuando una joven belleza pasaba por delante, le encantaba 'agarrarla', mientras que nosotros acabábamos agarrando comida en los comedores del sistema", escribió Epstein. "La vida es injusta", concluyó.

De todos modos, la carta, cuya existencia fue reportada por la agencia de noticias AP hace dos años, nunca llegó a manos de Nassar, quien ya no se encontraba en el penal de Arizona al que había sido enviada. La misiva fue devuelta al remitente y descubierta en la sala de correo de la cárcel de Manhattan, semanas después de la muerte de Epstein. Estaba sin abrir.

Jeffrey Epstein fue encontrado sin vida el 10 de agosto de 2019 en su celda del presidio, donde esperaba para ser juzgado por cargos federales de tráfico sexual de menores.

Acusaciones "infundadas y falsas" contra Trump

Luego de la divulgación de los archivos, el Departamento de Justicia indicó este martes que "algunos de estos documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas" sobre Trump, de lo que el FBI estuvo al tanto justo antes de las elecciones presidenciales de 2020.

"Para que quede claro: las acusaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran una pizca de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump. No obstante, en cumplimiento de nuestro compromiso con la ley y la transparencia, el Departamento de Justicia publica estos documentos con las protecciones legalmente requeridas para las víctimas de Epstein", declaró en un comunicado.