¿Qué países le dijeron que no a Trump cuando pidió barcos para abrir el estrecho de Ormuz?

Donald Trump sostuvo que muchos países enviarían buques de guerra para mantener abierto el estrecho de Ormuz para la navegación, en medio de la guerra en Medio Oriente.
Por el estrecho de Ormuz circula cerca del 20 % del petróleo mundial, por lo que cualquier conflicto en la zona impacta en los precios de la energía.
En medio del conflicto con Irán y la suba del precio del petróleo, Donald Trump pidió a varios gobiernos enviar buques militares al estrecho de Ormuz para escoltar barcos. Distintas potencias evitaron comprometerse con una misión naval.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump planteó la creación de una coalición naval internacional para escoltar barcos comerciales y garantizar el paso por el estratégico Estrecho de Ormuz, y mencionó a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido, a los que instó a enviar unidades navales.
Sin embargo, varias capitales respondieron con cautela o directamente rechazaron participar en una misión militar. Desde China evitaron confirmar cualquier despliegue naval y señalaron que la prioridad es lograr un "alto el fuego" en la región. Un portavoz diplomático indicó que el país busca mantener un suministro de energía estable y promover una salida negociada.
Otros gobiernos fueron más claros como el caso de Australia que afirmó que no tiene planes de enviar barcos al estrecho de Ormuz, mientras que Alemania aseguró que no participará en un conflicto militar y que la solución debe ser diplomática.
También Japón señaló que no tomó ninguna decisión sobre escoltas navales, en parte por las limitaciones de su Constitución pacifista.
En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer afirmó que su país "no quiere involucrarse en una guerra más amplia" contra Irán, aunque mantiene conversaciones con aliados para encontrar alternativas que permitan reabrir la ruta marítima.
Por su parte, Francia y España indicaron que por ahora no contemplan enviar buques, de hecho, el caso español, el canciller José Manuel Albares sostuvo que la prioridad es terminar la guerra mediante negociación y diálogo.
La crisis en el estrecho de Ormuz generó fuertes movimientos en los mercados energéticos. El 9 de marzo el precio del barril superó los 100 dólares y llegó a acercarse a los 120 dólares durante la jornada.
La preocupación se debe a que por ese paso marítimo circula aproximadamente uno de cada cinco barriles de petróleo que se comercian en el mundo, lo que convierte a la zona en un punto clave para la economía global.
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