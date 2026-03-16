¿Qué países le dijeron que no a Trump cuando pidió barcos para abrir el estrecho de Ormuz?

Cautela en Europa

En Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer afirmó que su país "no quiere involucrarse en una guerra más amplia" contra Irán, aunque mantiene conversaciones con aliados para encontrar alternativas que permitan reabrir la ruta marítima.

69b7d6c9e9ff714ac87681e1 Buques militares patrullan el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave del comercio mundial de petróleo.

Por su parte, Francia y España indicaron que por ahora no contemplan enviar buques, de hecho, el caso español, el canciller José Manuel Albares sostuvo que la prioridad es terminar la guerra mediante negociación y diálogo.

Impacto en la energía

La crisis en el estrecho de Ormuz generó fuertes movimientos en los mercados energéticos. El 9 de marzo el precio del barril superó los 100 dólares y llegó a acercarse a los 120 dólares durante la jornada.

La preocupación se debe a que por ese paso marítimo circula aproximadamente uno de cada cinco barriles de petróleo que se comercian en el mundo, lo que convierte a la zona en un punto clave para la economía global.