Los presidentes de las comisiones le dieron plazo hasta las 20 del viernes, hora del este de Estados Unidos, para aceptar la convocatoria. En la carta advirtieron que, si no coopera, la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara podría emitir una citación para obligarlo a declarar.

La decisión de Huang de abandonar Nvidia, 33 años después de fundar la compañía, se produjo luego de que trascendieran informaciones sobre dos relaciones extramatrimoniales, una de ellas con una directiva de la empresa. La directora financiera, Colette Kress, asumió desde entonces el cargo de consejera delegada interina.

Las sospechas de espionaje vinculadas a Nvidia

El empresario ya estaba bajo escrutinio por su supuesta relación con Alice Huang, también identificada como Huang Le, una directiva china señalada por presuntos vínculos con tareas de espionaje. Según informó The New York Times en octubre, funcionarios de inteligencia estadounidenses habían determinado que una alta ejecutiva de Megaspeed, un centro de datos con sede en Singapur, entregaba información a Pekín.

La mujer era investigada por su posible participación en el desvío de chips de inteligencia artificial hacia China y habría mantenido una relación cercana con Huang. Las sospechas también pusieron el foco sobre el acceso a tecnología sensible de Nvidia, aunque las acusaciones de espionaje fueron rechazadas por el Gobierno chino.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Mao Ning, calificó las versiones sobre el supuesto complot como "totalmente infundadas". Además, sostuvo que Estados Unidos debía "dejar de fabricar las narrativas del 'espía chino' como pretexto para imponer restricciones tecnológicas".

Mao también afirmó que China y Estados Unidos mantienen una comunicación estrecha sobre las interacciones entre sus jefes de Estado y expresó la disposición de Pekín a trabajar con Washington para construir una relación de estabilidad estratégica basada en el respeto, la equidad y la reciprocidad.