León XIV advirtió en Perú que la tecnología no debe convertirse en un privilegio para millonarios

Una advertencia sobre el poder de la tecnología

Durante su discurso, León XIV sostuvo que las universidades deben asumir un papel fundamental frente a los profundos cambios culturales y tecnológicos que atraviesa el mundo.

En ese sentido, afirmó que la educación superior debe convertirse en una “fragua de talentos y laboratorio de sentido”, donde el conocimiento no esté subordinado exclusivamente a la utilidad económica.

El Pontífice cuestionó especialmente un modelo de desarrollo que privilegia la eficiencia y los beneficios materiales por encima de la dignidad humana.

“La tecnología no siempre es neutra: a veces, sus formas llevan consigo la impronta, los intereses y las ambiciones de quien la proyecta y la controla”, advirtió.

También alertó sobre lo que denominó el paradigma tecnocrático, una visión que reduce la realidad a datos materiales y coloca la eficiencia como valor supremo.

En ese contexto, pidió a los estudiantes desarrollar el pensamiento crítico y buscar una sabiduría que vaya más allá de las capacidades de las máquinas y los programas informáticos.

“La ciencia sin conciencia arruina la vida de todos”, remarcó, al insistir en que el progreso debe estar acompañado por criterios éticos y sociales.

Críticas a las promesas de inmortalidad

Uno de los momentos centrales del discurso estuvo dedicado al transhumanismo y al posthumanismo, corrientes que plantean la posibilidad de superar las limitaciones biológicas mediante los avances tecnológicos.

León XIV cuestionó las promesas de eliminar las enfermedades, el envejecimiento e incluso la muerte, mientras persisten profundas desigualdades entre los países y los distintos sectores sociales.

En ese sentido, advirtió que las nuevas tecnologías no pueden convertirse en “un privilegio para millonarios que pretenden la inmortalidad, mientras que pueblos enteros sufren miseria y opresión”.

El Papa sostuvo que la universidad debe utilizar la innovación científica para reducir las distancias sociales y contribuir a sanar las heridas de la sociedad.

A los estudiantes, a quienes definió como “nativos de este nuevo tiempo”, los alentó a aprovechar las oportunidades que ofrece la tecnología sin perder de vista la dimensión humana y espiritual.

A los profesores y autoridades académicas, en tanto, les pidió formar profesionales capaces de transformar sus conocimientos en acciones concretas de justicia social, especialmente en beneficio de los sectores más vulnerables.

Una visita especial a una capilla que ayudó a reconstruir

Además de su encuentro universitario, León XIV visitó de manera privada la capilla San Óscar Romero, ubicada en el barrio El Bosque, uno de los sectores más humildes del distrito de La Victoria, en Chiclayo.

El templo fue reconstruido gracias a las gestiones que el propio Pontífice realizó para conseguir donantes que financiaran las obras, incluso después de su traslado al Vaticano.

La nueva capilla, de diseño sencillo y grandes ventanales, quedó terminada pocos días antes de su llegada a Perú.

El Papa explicó que había querido incluir esa visita en su intensa agenda como una muestra de cercanía con la comunidad que acompañó durante sus años como obispo.

“Debe ser señal de esta cercanía, de este deseo de formar comunidad y de colaborar, de cooperar siempre, trabajando juntos para continuar la misión de la Iglesia”, manifestó.

Durante el encuentro, agradeció a quienes hicieron posible la reconstrucción y entregó un relicario con un fragmento del alba litúrgica que llevaba san Óscar Arnulfo Romero cuando fue asesinado en El Salvador, en 1980.

Numerosos vecinos se acercaron al lugar para reencontrarse con quien conocieron como el obispo Robert Prevost y que ahora regresó convertido en Sumo Pontífice.

El regreso a su país adoptivo

La visita a Chiclayo forma parte de la última etapa de la primera gira latinoamericana de León XIV, que se desarrolla en Perú entre el 11 y el 16 de noviembre.

Durante esos seis días, el Pontífice tiene previsto recorrer Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, en el marco de una agenda que combina celebraciones religiosas, encuentros sociales y actividades pastorales.

Perú ocupa un lugar especial en su historia personal. Allí vivió durante más de veinte años en distintos períodos, desde su llegada como misionero en 1985 hasta 2023, cuando el papa Francisco lo convocó al Vaticano. Durante ese tiempo también adquirió la nacionalidad peruana.