El Papa reafirma que la Iglesia rechaza toda discriminación y antisemitismo

En la ocasión recordó los 60 años de la declaración 'Nostra Aetate', documento clave del Concilio Vaticano II que impulsó el diálogo interreligioso y el respeto entre confesiones.

El pontífice destacó que seis décadas después, el mensaje de 'Nostra Aetate' "sigue siendo muy relevante" y lo calificó como "una semilla de esperanza para el diálogo entre religiones". Según León XIV, "el diálogo no es una táctica ni una herramienta, sino una forma de vida", y alertó que en la actualidad esa visión se ve amenazada por "muros que se levantan entre naciones, religiones e incluso vecinos".

Diálogo y responsabilidad

Durante el encuentro, que reunió a miles de personas en el aula Pablo VI, el papa recordó que el desarrollo del documento comenzó con la petición del papa Juan XXIII para definir la nueva relación de la Iglesia con el judaísmo, y destacó que "el cuarto capítulo, dedicado al judaísmo, es el corazón y núcleo generativo de toda la declaración". Señaló que la Iglesia promueve la unidad y el amor entre hombres y mujeres, así como el reconocimiento de "lo que es verdadero y santo en otras religiones".

León XIV explicó que las religiones "tratan de responder a la inquietud del corazón humano" a su manera, ofreciendo enseñanzas, ritos y formas de vida que guían hacia la paz y el sentido de la vida. Además, destacó la importancia de que los líderes religiosos ayuden a sus comunidades a liberarse de "las cadenas del prejuicio, la ira y el odio; a superar el egoísmo y la codicia; y a despertar en todos su sentido de la humanidad y de lo sagrado".

El papa cerró su intervención subrayando que los principios de 'Nostra Aetate' mantienen vigencia y que el compromiso con el diálogo interreligioso es esencial para enfrentar las divisiones actuales en el mundo y fortalecer la convivencia entre pueblos y culturas distintas.

León XIV clama por el fin de las guerras: “Sólo la paz es santa”

Desde el Coliseo, símbolo de la historia humana y del sufrimiento de tantos, el Papa León XIV presidió hoy un encuentro interreligioso de oración por la paz junto a líderes de diversas religiones del mundo, organizado por la Comunidad de San Egidio.

En su mensaje, el Pontífice lanzó un llamado urgente a la reconciliación y a la responsabilidad común de las religiones en la construcción de un mundo sin violencia.