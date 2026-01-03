Rusia insta a Estados Unidos a aclarar la captura de Maduro

La Cancillería rusa señaló en un comunicado que, según reportes, el mandatario y la primera dama de Venezuela "fueron sacados por la fuerza del país durante las agresivas acciones" perpetradas la madrugada de este sábado por las fuerzas estadounidenses.

A continuación, se insta a Washington a aclarar "inmediatamente" lo sucedido, en el marco de una agresión que calificó de "violación inaceptable de la soberanía de un Estado independiente, cuyo respeto es un principio fundamental del derecho internacional".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que en el curso del ataque de esta noche, que afectó a la capital venezolana, Caracas, y a los estados de Miranda, La Guaira y Aragua, se capturó a Maduro y a la primera dama, que fueron trasladados "fuera del país".

Gobierno de Venezuela condena los ataques

El gobierno de Venezuela denunció este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos en la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, en lo que condenó condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

A raíz de esa situación, el Ejecutivo del país caribeño declaró el estado de movilización general y de emergencia nacional con el despliegue inmediato del mando de defensa "en todos los estados y municipios". No sólo eso: también avisó que, "en estricto apego al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia" y convocó finalmente a "los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a movilizarse en solidaridad activa frente a esta agresión imperial".

En su primera reacción a la serie de explosiones sucedidas este sábado por la madrugada, el gobierno de Venezuela apuntó directamente a Estados Unidos como responsable de ejecutar una serie de ataques que tienen el objetivo, según su criterio, de "apoderarse de los recursos estratégicos venezolanos, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política" del país.