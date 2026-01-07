Venezuela sólo comprará productos de EE.UU. con la plata de la venta del petróleo

Trump se pronunció a través de un mensaje publicado en su perfil de la red Truth Social, donde señaló que las compras incluirán productos agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos "para mejorar" la red eléctrica y las instalaciones energéticas venezolanas.

"En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio. Una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo estadounidense y para Estados Unidos", agregó el líder republicano.

Su anuncio llegó después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, explicara que el plan de la administración Trump para Venezuela pasa por tres fases, siendo la última de ellas la "transición" política y, por tanto, priorizando sus negocios en el sector petrolero.

Por su parte, Petróleos de Venezuela (PDVSA), la petrolera estatal, había confirmado el inicio de negociaciones con las autoridades estadounidenses para la venta de volúmenes de crudo, "en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países".

El precio del petróleo, en baja

El petróleo continuó con su caída este miércoles, en el contexto de Donald Trump de quedarse con las reservas de Venezuela y su último ataque contra Groenlandia.

Los futuros del petróleo Brent cayó 0,66% a u$s60,30 el barril mientras que el WTI cedió 1,42% a u$s56,32. Así, acumula su tercera jornada de pérdidas después de que Trump capturara a Nicolás Maduro durante el fin de semana.

Trump ratificó en las últimas horas que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo para ser vendidos a precios de mercado.

Washington capturó ayer otros dos petroleros sancionados ligados a Venezuela, uno de ellos cargando lo que se cree que pueden ser unos 2 millones de barriles de crudo en el Caribe, según estimaciones de expertos.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo este miércoles que ha comenzado a comercializar el crudo venezolano en el mercado global y el secretario de Energía, Chris Wright, agregó que Estados Unidos controlará su venta por un tiempo "indefinido".

Por su parte, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) dijo hoy que está en un proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de "volúmenes" de crudo, disputando las afirmaciones de Washington de que el Ejecutivo de Caracas ha "accedido a liberar" los hidrocarburos.