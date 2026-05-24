Rusia lanzó 690 drones y misiles sobre Kiev: al menos cuatro muertos

"Entre los heridos hay tres niños", detalló Klitschko, quien además señaló que 31 personas permanecían internadas en hospitales de la capital, incluidos dos menores.

Además de las víctimas, el ataque dejó importantes daños materiales. Zelenski denunció que fueron alcanzados edificios residenciales, escuelas y otros espacios civiles.

"Tres misiles rusos contra una instalación de abastecimiento de agua, un mercado incendiado, decenas de edificios residenciales dañados, varias escuelas", enumeró el mandatario en un mensaje publicado en Telegram.

En otro mensaje, el presidente ucraniano cuestionó duramente a Moscú por la magnitud de la ofensiva y afirmó: "Están completamente locos".

Los ataques en Kiev

Entre los edificios afectados se encuentra el Museo de Chernóbil, que según Zelenski quedó prácticamente destruido, además del Museo Nacional de Arte y otras estructuras públicas. También el Ministerio de Asuntos Exteriores sufrió daños menores, según confirmó el canciller ucraniano, Andrí Sibiga.

La utilización del misil hipersónico Oréshnik volvió a encender las alarmas internacionales. Según explicó Yuri Ignat, portavoz de la Fuerza Aérea ucraniana, este sistema puede desplazarse a velocidades estimadas entre 2,5 y 3 kilómetros por segundo.

No es la primera vez que Rusia emplea esta arma durante el conflicto. De acuerdo con medios ucranianos, ya había sido utilizada en ataques previos sobre Dnipró y Leópolis.

Mientras Ucrania denunciaba los daños sobre objetivos civiles, Moscú presentó una versión distinta de los hechos. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el empleo de diferentes tipos de misiles, incluido el Oréshnik, aunque sostuvo que los ataques estuvieron dirigidos contra objetivos militares.

Las autoridades rusas afirmaron que la ofensiva constituyó una "respuesta a los ataques terroristas de Ucrania contra objetivos civiles en Rusia". En la misma línea se expresó el ex presidente y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitri Medvédev, quien vinculó el operativo con un reciente ataque contra una residencia estudiantil en Lugansk, región ocupada por tropas rusas, donde murieron 21 personas.

Tras los bombardeos, Ucrania volvió a reclamar un mayor apoyo militar internacional. Sibiga pidió reforzar las capacidades de defensa aérea y aumentar la presión política y económica sobre Moscú.

"Hacemos un llamamiento a favor de capacidades adicionales defensivas para proteger nuestro cielo", sostuvo el funcionario.

Repercusiones

Las reacciones internacionales no tardaron en llegar. El canciller alemán Friedrich Merz condenó el ataque y criticó el uso del sistema Oréshnik, mientras que líderes como Emmanuel Macron, Giorgia Meloni y Mark Carney expresaron solidaridad con Ucrania.

También la alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, calificó el bombardeo como una serie de "actos terroristas abominables", en un nuevo episodio que refleja una escalada militar sin señales inmediatas de descompresión.