La ventanilla de un avión se desprendió y un pasajero fue succionado

Increíble: pasajero casi es succionado por ventana de avión



El pasajero 'fue succionado hasta los hombros' por la ventana de un avión de Ryanair



Un panel de la ventana habría explotado durante el vuelo de Grecia a Alemania. pic.twitter.com/TtVuqJAuu5 — RT Última Hora (@RTultimahora) July 10, 2026

La pasajera dijo que vio cómo el hombre del asiento junto a la ventanilla rota "tenía la cabeza fuera del avión" y cómo otros pasajeros "lo agarraron y lo inmovilizaron; por suerte, no se había quitado el cinturón de seguridad", resaltó.

Luego del aterrizaje de vuelta en Salónica, el hombre recibió asistencia médica, señaló Ryanair en su comunicado, sin dar detalles sobre las causas del incidente.

El portal de noticias griego Newsit afirma que el pasajero fue trasladado a un hospital en estado de shock, con una lesión en el cuello y quemaduras por fricción.

En un vídeo grabado desde el interior de la cabina se puede ver la ventanilla rota y el hombre sentado ya de manera normal al lado con la mascarilla de oxígeno, como los demás pasajeros.

Segun Newsit habría indicios de que una pieza del motor se rompió durante el vuelo e impactó contra la ventanilla, rompiéndola.

En 2018, una pasajera falleció cuando los restos de un motor dañado provocaron la rotura de una ventanilla en un vuelo de Southwest Airlines en Estados Unidos, y fue parcialmente succionada hacia el exterior.