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La ventanilla de un avión se desprendió y un pasajero fue succionado

Ocurrió en vuelo que partió de Grecia, en la que un hombre quedó con la cabeza afuera del avión. Su esposa y otros pasajeros lograron sujetarlo de las piernas.

Un hombre que volaba desde la ciudad de Salónica, en Grecia, a la alemana de Memmingen fue parcialmente succionado a través de una ventana del avión que se rompió en pleno vuelo, según relataron a la prensa local varios pasajeros tras ocurrido el incidente.

Poco después de despegar, una ventanilla de la cabina "se desprendió" y el vuelo regresó al aeropuerto de Salónica, informó la compañía aérea Ryanair a través de un comunicado.

"Inmediatamente nos pusimos las mascarillas. Pareció una eternidad hasta que comprendimos lo que estaba pasando", recordó.

La pasajera dijo que vio cómo el hombre del asiento junto a la ventanilla rota "tenía la cabeza fuera del avión" y cómo otros pasajeros "lo agarraron y lo inmovilizaron; por suerte, no se había quitado el cinturón de seguridad", resaltó.

Luego del aterrizaje de vuelta en Salónica, el hombre recibió asistencia médica, señaló Ryanair en su comunicado, sin dar detalles sobre las causas del incidente.

El portal de noticias griego Newsit afirma que el pasajero fue trasladado a un hospital en estado de shock, con una lesión en el cuello y quemaduras por fricción.

En un vídeo grabado desde el interior de la cabina se puede ver la ventanilla rota y el hombre sentado ya de manera normal al lado con la mascarilla de oxígeno, como los demás pasajeros.

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Segun Newsit habría indicios de que una pieza del motor se rompió durante el vuelo e impactó contra la ventanilla, rompiéndola.

En 2018, una pasajera falleció cuando los restos de un motor dañado provocaron la rotura de una ventanilla en un vuelo de Southwest Airlines en Estados Unidos, y fue parcialmente succionada hacia el exterior.

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