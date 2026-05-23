Disparos cerca de la Casa Blanca: al menos dos heridos

Un incidente armado en las inmediaciones de la Casa Blanca dejó al menos dos personas heridas y provocó un amplio despliegue de seguridad en Washington.
Momentos de máxima tensión se vivieron este sábado por la noche en Washington luego de que un tiroteo registrado cerca de la Casa Blanca obligara a activar un amplio operativo de seguridad y derivara en el cierre preventivo del complejo presidencial. Según reportaron medios estadounidenses, al menos dos personas resultaron heridas, entre ellas un sospechoso involucrado en el incidente.
El hecho ocurrió en las inmediaciones de la intersección de la calle 17 y la avenida Pennsylvania NW, una zona cercana al Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, ubicado junto a la sede del Ejecutivo estadounidense.
De acuerdo con información preliminar difundida por CNN, agentes del Servicio Secreto respondieron a reportes sobre la presencia de un hombre armado en el área. Minutos después se produjo un intenso intercambio de disparos, durante el cual se habrían escuchado entre 15 y 30 detonaciones.
Las escenas de mayor tensión fueron captadas por periodistas que realizaban coberturas en vivo desde el Jardín Norte de la Casa Blanca. En ese momento, los corresponsales seguían las repercusiones sobre un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán anunciado horas antes por el presidente Donald Trump.
Las cámaras de distintos medios registraron el instante en que comenzaron a escucharse los disparos. Según testimonios posteriores, agentes del Servicio Secreto ordenaron de inmediato evacuar el área y buscar refugio dentro del complejo.
La periodista Selina Wang, de ABC News, relató que se encontraba grabando un video cuando comenzó el episodio. “Sonaba como docenas de disparos”, escribió posteriormente en redes sociales.
Según reconstruyeron medios locales, una vez dentro del edificio se indicó a los periodistas que permanecieran resguardados mientras efectivos de seguridad gritaban “¡al suelo!” y alertaban sobre la presencia de disparos en la zona.
Testigos también señalaron que observaron agentes fuertemente armados desplazándose por distintos sectores del predio mientras se bloqueaban accesos estratégicos y se reforzaban los controles.
En paralelo, fuerzas policiales y organismos federales desplegaron un importante operativo alrededor del perímetro presidencial. Además, efectivos de la Guardia Nacional cerraron sectores restringidos como parte de los protocolos de emergencia.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no ofrecieron detalles precisos sobre la secuencia que originó el enfrentamiento ni aclararon si hubo agentes heridos durante el procedimiento.
El Servicio Secreto informó únicamente que estaba verificando los reportes y trabajando para reconstruir lo sucedido.
El episodio ocurre apenas semanas después de otro incidente de seguridad registrado en Washington, cuando un hombre armado intentó ingresar a la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, una situación que obligó entonces a evacuar preventivamente al presidente.
Mientras continúa la investigación, el área permanece bajo estricta vigilancia y las autoridades mantienen activadas medidas especiales de seguridad alrededor del complejo presidencial estadounidense.
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