Disparos cerca de la Casa Blanca: al menos dos heridos

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Las cámaras de distintos medios registraron el instante en que comenzaron a escucharse los disparos. Según testimonios posteriores, agentes del Servicio Secreto ordenaron de inmediato evacuar el área y buscar refugio dentro del complejo.

La periodista Selina Wang, de ABC News, relató que se encontraba grabando un video cuando comenzó el episodio. “Sonaba como docenas de disparos”, escribió posteriormente en redes sociales.

Embed I was in the middle of taping on my iPhone for a social video from the White House North Lawn when we heard the shots. It sounded like dozens of gunshots. We were told to sprint to the press briefing room where we are holding now. pic.twitter.com/iqdQwh4soq — Selina Wang (@selinawangtv) May 23, 2026

Según reconstruyeron medios locales, una vez dentro del edificio se indicó a los periodistas que permanecieran resguardados mientras efectivos de seguridad gritaban “¡al suelo!” y alertaban sobre la presencia de disparos en la zona.

Testigos también señalaron que observaron agentes fuertemente armados desplazándose por distintos sectores del predio mientras se bloqueaban accesos estratégicos y se reforzaban los controles.

Operativo

En paralelo, fuerzas policiales y organismos federales desplegaron un importante operativo alrededor del perímetro presidencial. Además, efectivos de la Guardia Nacional cerraron sectores restringidos como parte de los protocolos de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no ofrecieron detalles precisos sobre la secuencia que originó el enfrentamiento ni aclararon si hubo agentes heridos durante el procedimiento.

El Servicio Secreto informó únicamente que estaba verificando los reportes y trabajando para reconstruir lo sucedido.

El episodio ocurre apenas semanas después de otro incidente de seguridad registrado en Washington, cuando un hombre armado intentó ingresar a la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, una situación que obligó entonces a evacuar preventivamente al presidente.

Mientras continúa la investigación, el área permanece bajo estricta vigilancia y las autoridades mantienen activadas medidas especiales de seguridad alrededor del complejo presidencial estadounidense.