Incendios forestales en España: 12 muertos y 23 desaparecidos

Se creía que cuatro víctimas eran ciudadanos británicos porque el volante de su auto calcinado estaba en el lado derecho, como en los vehículos británicos, señalaron las autoridades regionales. También se cree que entre los muertos se encuentran personas de otras nacionalidades y se espera que la cifra de fallecidos aumente, de acuerdo con las autoridades.

"Siete personas murieron a pie luego de abandonar sus vehículos", dijo Sanz, y agregó que se creía que la mayoría de los fallecidos eran extranjeros.

Dean Taylor, un residente que divide su tiempo entre España y el Reino Unido, relató a los medios internacionales que logró escapar por muy poco del vecindario usando carreteras secundarias para salir.

El trabajo de los bomberos

El fuego seguía ardiendo hasta la tarde del viernes. Unos 150 bomberos y 220 soldados de la unidad militar de emergencias de España combatían el incendio, que había consumido más de 3.200 hectáreas de bosque y tierras agrícolas.

Moreno, el líder regional andaluz, dijo que contener el incendio era difícil debido al terreno escarpado y seco, en una zona principalmente de matorrales, que se encuentra extremadamente seco debido a las olas de calor, lo que lo convierte en el combustible perfecto.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, expresó sus condolencias. "Inmensa tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería", escribió en la red social X.

Enorme tristeza y desolación ante las terribles consecuencias del incendio que afecta a la provincia de Almería.



Quiero trasladar mis condolencias para los familiares de las personas fallecidas en el incendio forestal de Los Gallardos.



Mis deseos de una pronta recuperación a… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 9, 2026

Europa vuelve a enfrentar un calor intenso

España enfrentó olas de calor frecuentes y severas en los últimos años, con temperaturas que a menudo superan los 40 grados. El viento, las altas temperaturas y la escasa lluvia favorecen que pequeños fuegos forestales crezcan hasta convertirse en incendios fuera de control.

En junio, la nación experimentó varios días de calor récord, con más de 1.000 muertes adicionales atribuidas al calor.

Europa es el continente que se calienta más rápido del mundo, con temperaturas que aumentan al doble de velocidad que el promedio mundial desde la década de 1980, según el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea. Partes de Europa occidental enfrentan su tercera ola de calor en seis semanas.

España y Portugal tuvieron incendios mortales

España no es ajena a los incendios en campos bosques: la temporada de incendios del año pasado quemó más de 393.000 hectáreas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, un área dos veces más grande que Londres. Cuatro personas murieron.

El incendio forestal más mortífero de España fue en 1979, cuando 21 personas murieron en Lloret de Mar, una localidad costera a aproximadamente una hora al norte de Barcelona.

En 2017, un incendio forestal en el vecino Portugal dejó 66 personas muertas en Pedrogao Grande, ubicado a 200 kilómetros al noreste de Lisboa. En ese incendio, 47 personas fallecieron en una carretera mientras intentaban huir en sus coches, en forma similar a lo ocurrido en Almería en el incendio actual.