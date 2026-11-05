El procedimiento comienza cuando el astronauta solicita una papeleta de voto ausente mediante el formulario Federal Post Card Application, que también utilizan los militares estadounidenses destinados lejos de sus hogares. Una vez completada, la documentación se transmite desde la estación a través del sistema de comunicaciones y navegación espaciales de la NASA.

La papeleta llega a una antena terrestre ubicada en las instalaciones que la agencia tiene en White Sands, en Las Cruces, Nuevo México. Desde allí, la información se envía al Control de la Misión del Centro Espacial Johnson, que la remite al responsable electoral del condado correspondiente para que el voto sea registrado y contabilizado.

La NASA aplica medidas de seguridad para proteger el secreto y la integridad del sufragio. La papeleta se transmite cifrada y su contenido solo puede ser visto por el astronauta que la emite y el funcionario electoral autorizado.

La NASA celebró el regreso seguro de la tripulación tras completar con éxito la misión Artemis II.

La posibilidad de votar desde el espacio existe desde 1997, cuando la Legislatura de Texas aprobó una ley que habilitó a los astronautas de la NASA a participar en elecciones estadounidenses mientras se encuentran en órbita. Ese mismo año, David Wolf se convirtió en el primero en utilizar el sistema al emitir su voto desde la estación espacial rusa Mir.

Los tres astronautas que participaron de las elecciones de este año llegaron a la EEI en dos misiones diferentes. Delaney y Watkins despegaron el 1 de octubre del año pasado como parte de la misión Crew-13 de SpaceX, mientras que Menon arribó a mediados de julio a bordo de una nave rusa Soyuz.

Los tres comparten la estación con otros cuatro integrantes de la tripulación: el canadiense Joshua Kutryk y los cosmonautas rusos Anna Kikina, Piotr Dubrov y Serguéi Teteriatnikov. Kutryk y Teteriatnikov también viajaron en la misión Crew-13, mientras que Dubrov y Kikina llegaron junto a Menon en la Soyuz.