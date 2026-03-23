Se estrelló un avión de la Fuerza Aérea en Colombia: ocho muertos y 77 heridos

El accidente ocurrió pocos minutos después del despegue. Las víctimas aún no fueron identificadas y entre los heridos hay 15 en estado crítico. El mensaje del presidente colombiano, Gustavo Petro.
Al menos ocho personas murieron y 77 sufrieron heridas luego de que un avión de transporte de la Fuerza Aérea de Colombia se estrellara este lunes en el sur del país, con 125 personas a abordo, en un accidente que se produjo minutos después del despegue.
El gobernador del departamento de Putumayo, John Gabriel Molina, confirmó este balance de víctimas fatales al diario 'El Tiempo', tras precisar que aún no fueron identificadas. Entre los heridos, señaló el funcionario, hay 15 que se encuentran en estado crítico.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro destacó la tarea de los habitantes de Tupumayo. "Pasaron hasta la pista del aeropuerto y llevaron agua y amor a los muchachos", escribió en su cuenta de la red social X.
"Agradezco a los padres y a las madres que cruzaron corriendo las distancia hasta el avión Hércules accidentado para salvar a los hijos de otras madre y padres. Agradezco a los y las soldadas que estando en el lugar fueron corriendo a salvar la vida de sus compañeros, prueba de amor y solidaridad hermosa. Me arrodillo ante ustedes, vamos al máximo, al menor número de vidas perdidas.. Es la vida la prioridad de la sociedad y del Estado", expresó el mandatario.
El comandante de la Fuerza Aérea colombiano, el general Carlos Fernando Silva, explicó que la aeronave C-130 Hércules realizaba la ruta Puerto Leguízamo-Puerto Asís, transportando personal del Ejército cuando se estrelló a las 9.50 horas (hora local). Dentro viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes, añadió.
Mientras las autoridades buscan brindar más datos, se difundió un video donde se observa el momento exacto del accidente. En las imágenes se ve que la aeronave volaba a baja altura y no logró ganar elevación antes de desaparecer tras una colina.
“En este momento no conocemos detalles salvo que, tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema y se precipitó a tierra más o menos a un par de kilómetros del aeropuerto”, explicó Silva y agregó que se enviaron dos aviones, con 74 camas, a la zona para trasladar a los heridos de regreso a hospitales en Bogotá y otros lugares.
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