Irán desmintió a Trump y negó conversaciones con Estados Unidos: "Son fake news"

El presidente de EEUU aseguró que hay "puntos de acuerdo" y frenó ataques por cinco días, pero desde Irán calificaron la noticia como una "fake news".
Irán negó este lunes haber mantenido conversaciones con Estados Unidos sobre la guerra y desmintió y lo que calificó como una "fake news" de Donald Trump. El presidentes estadounidense había anunciado una tregua por cinco días tras supuestos contactos “productivos”. A pesar de los dichos del mandatario, las agencias Fars y Tasnim salieron al cruce para negar esas supuestas conversaciones.
El gobierno iraní aseguró que no existieron ni contactos directos ni negociaciones indirectas con Washington en medio del conflicto. Según publicó Tasnim, un alto funcionario de seguridad de ese país fue contundente sobre el supuesto diálogo: “No ha habido ni hay negociaciones en curso”, expresó. De este modo, desde Teherán buscan desmentir los dichos sobre una vía de entendimiento abierta. El mismo funcionario advirtió sobre las consecuencias de la actual situación: “Con este tipo de guerra psicológica ni el estrecho de Ormuz volverá a las condiciones previas a la guerra, ni habrá tranquilidad en los mercados energéticos”, sostuvo.
Estas declaraciones impactan directamente en el suministro de energía y la estabilidad de los precios internacionales. Desde Teherán también cuestionaron el plazo de cinco días anunciado por Trump para posponer los ataques. Para el funcionario citado por Tasnim, esa decisión no es para apaciguar las aguas, sino que es parte de la estrategia de la Casa Blanca: “El ultimátum de cinco días de Trump significa la continuación del plan estadounidense para cometer crímenes contra el pueblo”, afirmó, y remarcó que continuarán respondiendo y defendiendo al país.
Por su parte, el presidente Donald Trump afirmó el lunes que existen “puntos de acuerdo importantes” en las conversaciones con Irán, pero dejó en claro cuál es la condición que no piensa negociar: Teherán debe abandonar sus ambiciones nucleares y entregar sus reservas de uranio enriquecido. Además, fue muy directo sobre lo que pasará si las charlas fracasan: aseguró que Estados Unidos “simplemente seguirá bombardeando con todo el corazón”.
En sus declaraciones, el mandatario planteó que el “cambio de régimen” en Irán es casi un hecho, y argumentó que muchos altos funcionarios fueron eliminados durante el conflicto: “Hemos eliminado al liderazgo en la fase uno, fase dos, y en gran medida la fase tres”, mencionó el presidente.
Según Trump, su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, lideraron las charlas con representantes iraníes el domingo por la noche. Aclaró que los diálogos no incluyen al nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, sino a un líder respetado de quien no dio el nombre. Estas frases chocan de frente con el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, que negó cualquier negociación y tildó el anuncio de Trump como una maniobra para “reducir los precios de la energía”.
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