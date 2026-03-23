Irán desmintió a Trump y negó conversaciones con Estados Unidos: "Son fake news"

trumpp Donald Trump sostiene que hubo conversaciones favorables con Teherán.

En sus declaraciones, el mandatario planteó que el “cambio de régimen” en Irán es casi un hecho, y argumentó que muchos altos funcionarios fueron eliminados durante el conflicto: “Hemos eliminado al liderazgo en la fase uno, fase dos, y en gran medida la fase tres”, mencionó el presidente.

Según Trump, su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, lideraron las charlas con representantes iraníes el domingo por la noche. Aclaró que los diálogos no incluyen al nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, sino a un líder respetado de quien no dio el nombre. Estas frases chocan de frente con el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, que negó cualquier negociación y tildó el anuncio de Trump como una maniobra para “reducir los precios de la energía”.