Pese a la tregua de Trump, Israel anunció nuevos bombardeos sobre Irán

La escalada se produce después de que Trump amenazara con atacar centrales eléctricas iraníes si el país no reabría completamente el estrecho de Ormuz, un paso clave para el comercio mundial de petróleo. Irán respondió que tomará represalias contra infraestructura estadounidense en la región si se concretan nuevos ataques, mientras los mercados siguen atentos a la evolución del conflicto por su impacto en el precio de la energía y la economía global.