Trump anunció una tregua de 5 días con Irán después de tener "buenas conversaciones"

Estados Unidos suspendió temporalmente las acciones militares contra el país asiático. Antes, el Departamento de Estado había alertado sobre posibles atentados iraníes en objetivos estadounidenses alrededor del mundo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de su red social Truth la suspensión temporal de las acciones militares contra infraestructura energética de Irán. El mandatario calificó de “profundas y constructivas” las negociaciones mantenidas en las últimas 48 horas para resolver las hostilidades en el Golfo y confirmó una tregua de cinco días. “He ordenado al Departamento de Guerra que posponga cualquier acción por un período de cinco días, sujeto al éxito de las conversaciones en curso”, escribió.
El anuncio se produce después de que el gobierno estadounidense emitiera una alerta de seguridad a nivel mundial ante el riesgo de ataques de grupos vinculados a Irán contra intereses de ese país en el exterior. El aviso había sido difundido por el Departamento de Estado y estaba dirigido especialmente a ciudadanos que se encuentran fuera del territorio estadounidense, con foco en regiones consideradas sensibles.
“El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Medio, que extremen las precauciones”, señalaba el comunicado oficial. También se recomendaba seguir las indicaciones de embajadas y consulados y mantenerse atentos a posibles cambios en la situación internacional ante la escalada de tensión. La advertencia incluía además la posibilidad de interrupciones en los viajes y ataques contra instalaciones diplomáticas. “Los cierres periódicos del espacio aéreo pueden provocar interrupciones en los traslados. Las instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Oriente Medio, han sido objeto de ataques”, indicaba el texto.
Según el mismo informe, el riesgo podía extenderse a distintos países. “Los grupos que apoyan a Irán pueden atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o lugares asociados con Estados Unidos y/o con ciudadanos estadounidenses en todo el mundo”, había advertido el Departamento de Estado, en un contexto de creciente conflicto que ahora entró en una pausa tras el anuncio de la tregua temporal confirmado por Trump.
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