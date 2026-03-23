Trump anunció una tregua de 5 días con Irán después de tener "buenas conversaciones"

“El Departamento de Estado aconseja a los estadounidenses en todo el mundo, y especialmente en Oriente Medio, que extremen las precauciones”, señalaba el comunicado oficial. También se recomendaba seguir las indicaciones de embajadas y consulados y mantenerse atentos a posibles cambios en la situación internacional ante la escalada de tensión. La advertencia incluía además la posibilidad de interrupciones en los viajes y ataques contra instalaciones diplomáticas. “Los cierres periódicos del espacio aéreo pueden provocar interrupciones en los traslados. Las instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Oriente Medio, han sido objeto de ataques”, indicaba el texto.