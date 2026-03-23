Murió a sus 43 años el propietario de OnlyFans tras una enfermedad oncológica

Gu608j9XAAA7XoF.jpg OnlyFans está en venta por una cifra millonaria

Su fallecimiento abre interrogantes sobre el futuro de la propiedad del sitio. El empresario se encontraba en conversaciones con distintas compañías para vender el 60 % de la plataforma, en una operación que la valoraba en unos 5.500 millones de dólares. En ese contexto, la firma de inversión Architect Capital había iniciado negociaciones para encabezar una oferta, que incluía acciones y un financiamiento mediante deuda por 2.000 millones de dólares.