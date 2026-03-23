Murió a sus 43 años el propietario de OnlyFans tras una enfermedad oncológica

Tras el fallecimiento de Leonid Radvinsky, la noticia comenzó a generar un problema en torno a OnlyFans, ya que no se sabe quién se quedará con la firma.
El dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky, murió a los 43 años tras padecer cáncer, según informó la compañía este lunes en un comunicado citado por Bloomberg.
“Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles” Se afirmó en el comunicado
Radvinsky había adquirido en 2018 una participación mayoritaria en la plataforma de contenido para adultos, creada en 2016 por Guy Stokely y su hijo Tim. También era titular de la empresa matriz, Fenix International Limited, y desde 2021 se había asignado cerca de 1.800 millones de dólares en dividendos provenientes de OnlyFans.
Su fallecimiento abre interrogantes sobre el futuro de la propiedad del sitio. El empresario se encontraba en conversaciones con distintas compañías para vender el 60 % de la plataforma, en una operación que la valoraba en unos 5.500 millones de dólares. En ese contexto, la firma de inversión Architect Capital había iniciado negociaciones para encabezar una oferta, que incluía acciones y un financiamiento mediante deuda por 2.000 millones de dólares.
El empresario que murió este lunes nació en Odesa, Ucrania. Cuando era chico se trasladó con su familia a Chicago y recientemente residía en Florida. Pese a su bajísimo perfil público, la compañía aseguró que impulsó varios proyectos filantrópicos a escala internacional.
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