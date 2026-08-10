Terremoto en Colombia: qué puede pasar con el duelo de River ante Independiente Santa Fe

El sismo se produjo a unos 80 kilómetros de profundidad.

Por estos motivos es que el partido de Independiente Santa Fe vs. River no corre peligro, no fue aplazado, trasladado, ni cancelado. No obstante, el club argentino no puede correr el foco, ya que las investigaciones siguen su curso y las cosas podrían cambiar de un momento a otro.

Sin mebargo, otro detalle igual de importante, es la situación logística y aeroportuaria de Colombia, porque algunas de las ciudades más afectadas registraron problemas de infraestructura después del terremoto. Por ahora, no hay comunicados oficiales que compliquen el traslado de River, que viajará este martes en un vuelo chárter pero estará al pendiente de cualquier novedad de imprevisto.