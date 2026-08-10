Terremoto en Colombia: qué puede pasar con el duelo de River ante Independiente Santa Fe

El país sudamericano sufrió un sismo de gran magnitud y una de las zonas donde se sintió fue en Bogotá, la ciudad donde el Millonario jugará la ida de los octavos de final.
Colombia vivió el terror este lunes a partir de, un sismo de alta magnitud (7,4) sacudió al país con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó, que provocó al menos 21 muertos. Este movimiento sísmico también se hizo sentir en otros puntos; entre ellos, Bogotá donde River, que enfrentará el miércoles a Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Por ahora, CONMEBOL no dio "marcha atrás" y se mantiene el encuentro programado en el estadio El Campín desde las 21.30, sin ningún cambio de sede, horario ni fecha.
El terremoto sorprendió a Colombia esta mañana, aproximadamente desde las 7.34. Inicialmente, se había informado que su magnitud era de 6,7, pero finalmente el número ascendió por casi una escala más y registró una profundidad cercana a los 100 kilómetros. El movimiento sísmico provocó importantes daños y dejó muertos y heridos en diferentes sectores del centro y oeste del país.
Para la tranquilidad, Bogotá no sufrió en comparación al epicentro, ya que se encuentra alejada por cientos de kilómetros. Según medios locales, sí hubo evacuaciones, pero afortunadamente no se detectaron daños estructurales graves.
Por estos motivos es que el partido de Independiente Santa Fe vs. River no corre peligro, no fue aplazado, trasladado, ni cancelado. No obstante, el club argentino no puede correr el foco, ya que las investigaciones siguen su curso y las cosas podrían cambiar de un momento a otro.
Sin mebargo, otro detalle igual de importante, es la situación logística y aeroportuaria de Colombia, porque algunas de las ciudades más afectadas registraron problemas de infraestructura después del terremoto. Por ahora, no hay comunicados oficiales que compliquen el traslado de River, que viajará este martes en un vuelo chárter pero estará al pendiente de cualquier novedad de imprevisto.
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