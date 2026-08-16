Terremoto en Colombia: ya son 294 los muertos y hay más de 300 desaparecidos

La Unidad advirtió que, hasta el momento, las capacidades de respuesta del país no han sido superadas, pero se valora la llegada de más apoyo internacional. "También se reporta que cuatro departamentos y 63 municipios ya están cargando la información en el Registro Único de Damnificados (RUD) para centralizar, coordinar y agilizar las acciones de respuesta en los territorios afectados", explicó.

Según se documentó en las redes sociales, toneladas de ayuda humanitaria provenientes de ciudades de todo el país y de gobiernos extranjeros siguen llegando a los damnificados del terremoto que tuvo su epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó (noroeste).

Terremoto en Colombia: De la Espriella habló de un "Plan Marshall"

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, planteó un "Plan Marshall" para ayudar al departamento del Chocó, uno de los más pobres del país y epicentro del movimiento telúrico que sacudió a varias ciudades del país.

“Yo quiero proponer un plan especial, un ‘Plan Marshall’ para el Chocó. El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera, y quiero darle en la ‘patria milagro’ a este departamento de gente extraordinaria el lugar que se merece”, dijo el mandatario a un grupo de periodistas a su llegada a Quibdó, capital regional.

El "Plan Marshall" fue un programa millonario puesto en marcha por Estados Unidos para ayudar a los países de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial.